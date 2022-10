Comment établir des limites avec son environnement familial ou amical ?

L'ESSENTIEL Faire grandir un enfant en lui inculquant l'idée que les besoins des autres doivent passer avant les siens peut lui donner l'impression de ne pas être aimé.

Les problèmes de limite sur le plan émotionnel avec son entourage se traduisent souvent par des liens de dépendance excessive, une peur de s'affirmer et la nécessité de faire passer les besoins des autres avant les siens.

L'estime et le respect de soi se construisent pendant l'enfance, en particulier avec les limites émotionnelles qui sont fixées par les parents. Grandir dans l'idée que le besoin des autres passe avant le sien peut inculquer à l'enfant l'idée qu'il ne mérite pas d'être aimé.

Comment reconnaître les limites saines de celles qui ne le sont pas ?

Avoir des problèmes de limite sur le plan émotionnel avec sa famille ou son entourage, se caractérise souvent par des liens de dépendance excessive, avec une peur de s'affirmer et la nécessité de faire passer les besoins des autres avant les siens. On peut aussi constater une peur de l'abandon, et une tendance à s'éprendre émotionnellement en racontant tout à son entourage.

La personne qui manque de limite émotionnelle aura tendance à négliger son propre bien-être en excusant les déceptions ou les affronts de ses proches.

Comment réparer les limites émotionnelles ?

Accepter de réparer ses limites émotionnelles nécessite un travail personnel profond qui commence par une auto compassion afin d'apprendre à se faire confiance et s'estimer. Un travail sur l'affirmation de soi par des techniques de communication qui aide à dire non et à l'assumer, mais aussi l'apprentissage du fait de décevoir les autres, sont aussi nécessaires pour apprendre à nouveau ses limites et mettre en priorité ses propres intérêts.

Travailler sur ce qu'on mérite et sa propre valeur permet finalement de consolider ses limites émotionnelles et d'améliorer la relation avec les autres.

En savoir plus : "Familles en thérapie" de Salvador Minuchin.