Comment gérer la peur de l'abandon?

La peur de l'abandon est l'une des causes les plus fréquentes du mal-être et de la souffrance psychologique. Elle apparait le plus souvent suite à un traumatisme lié à une séparation pendant l'enfance ou l’adolescence.

Une peur aussi perturbante pour soi que pour les autres

Souffrir de la peur de l'abandon signifie vivre dans la crainte permanente d'être rejeté par l'autre. La personne a tellement souffert d'une séparation ou d'une rupture dans son histoire personnelle qu'elle appréhende de façon constante de revivre la même chose.

Au quotidien, elle se traduit par un état permanent d'angoisse, des relations compliquées, inadaptées, et parfois conflictuelles, un état de tristesse ou de dépression, une jalousie excessive et un besoin de possession des autres, une tendance aux troubles du comportement alimentaire comme la boulimie pour compenser le manque affectif ou l'angoisse.

Toutes les relations peuvent être affectées

Souvent liée à une rupture sentimentale ou une séparation vécue comme difficile au moment de l'enfance, la peur de l'abandon peut se manifester à la fois dans les relations amoureuses, familiales ou socioprofessionnelle. Il n'est pas rare par exemple de transposer sa peur de l'abandon à son travail.

Un comportement possessif et une jalousie excessive peuvent faire fuir l'autre et finalement reproduire l'abandon tant redouté.

Briser le cercle vicieux de l'abandon

Plus la peur sera grande, et plus le risque d'abandon peut survenir. Pour surmonter la peur de l'abandon, il existe plusieurs techniques qui peuvent passer par une psychothérapie : améliorer la confiance en soi et croire en ses qualités, apprendre à aimer la solitude, améliorer l'image de soi, apprendre à mieux gérer ses émotions et avoir confiance en l'autre et en ses sentiments.

L'entourage pourra lui aussi aider la personne à lutter contre cette peur en lui affirmant régulièrement ses émotions, sa confiance et sa satisfaction.