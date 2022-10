Rappel produit : des galettes de riz contaminées par une substance cancérogène

L'ESSENTIEL Les produits de consommation (alimentaires ou non) qui présentent des risques pour la santé ou la sécurité des consommateurs peuvent faire l'objet d'un rappel.

Au total, 4 .803 procédures de rappel pour des produits alimentaires ont été recensées depuis avril 2021, soit environ 400 rappels tous les mois.

Attention, si vous êtes amateur de galettes de riz soufflé et que vous en avez récemment achetées, vous pourriez être concerné. La chaîne de magasins Carrefour, ainsi que Franprix, ont procédé ce mercredi et ce jeudi 19 et 20 octobre au rappel de deux lots de galettes de riz complet vendus dans leurs rayons partout en France et contenant potentiellement des substances cancérogènes.

Rappel de produit : un remboursement est possible

Selon les fiches publiées sur le site gouvernemental Rappel Conso, les produits concernés sont des sachets de 100 g de galettes de riz soufflé 4 céréales, commercialisés par la marque Carrefour Bio, et de galettes de riz complet de la marque Franprix. Les galettes ont été vendues entre le 13 juin et le 18 octobre sur tout le territoire et portent une date limite de consommation (DLC) fixée au 1er ou 2 juin 2023 pour Carrefour. Pour le sachet Franprix, il a été commercialisé sur une durée d’un mois, du 8 septembre au 9 octobre, avec une date de durabilité minimale fixée au 25 mai 2023.

Les clients pourront obtenir un remboursement jusqu’au 18 novembre prochain, date de fin de la procédure de rappel.

Mycotoxines : des substances potentiellement cancérigènes

Les deux galettes pourraient contenir des mycotoxines, dont des aflatoxines, des substances potentiellement cancérogènes et qui auraient des effets néfastes sur la santé, sur le foie et le système nerveux par exemple. Les mycotoxines sont des toxines élaborées par diverses espèces de champignons microscopiques telles que les moisissures, qui contaminent régulièrement les cultures de légumes, de fruits et de céréales. L’ingestion d’aliments "faiblement contaminés pendant plusieurs semaines ou mois" peut causer des diarrhées, des vomissements, une perte de poids et impacter le foie, organe ciblé par les aflatoxines, précise le site Cancer Environnement.

Rappel Conso, le site public d’information des consommateurs sur les rappels de produits, recommande aux consommateurs de ne plus manger ces galettes et de les détruire ou les rapporter en magasin.