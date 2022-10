Quelles sont les différences entre hommes et femmes en matière d’hygiène ?

L'ESSENTIEL Un quart des Français n'effectue pas "une toilette complète" chaque jour, selon un sondage Ifop.

Les Français sont les Européens qui se lavent les moins les mains après un passage aux toilettes. Les Français respectent néanmoins plus les règles d'hygiène depuis la crise sanitaire.

Les Françaises sont plus propres que les hommes, puisqu’elles sont 80 % à déclarer se laver quotidiennement, contre 73 % pour les hommes (étude Ifop).

OnePoll a mené pour la marque INTIMINA une enquête auprès de 1.000 hommes et 1.000 femmes américains au sujet des différences dans la façon dont les deux sexes font attention à leur hygiène personnelle.

Cette dernière, relayée par le média Study finds, révèle qu'en moyenne les femmes consacrent une heure de plus par semaine à prendre soin de leur hygiène. En tout, la femme moyenne passe 10 heures à se doucher, se raser, s'hydrater... tandis que les hommes y passent 9 heures. Les femmes affirment mieux comprendre comment prendre soin de leur hygiène par rapport aux hommes (57 % contre 42 %). L'enquête montre également que si 73 % de tous les répondants pensent que les soins d'hygiène sont faciles, une femme sur 10 dit le contraire.

Hygiène : quelle partie du corps se lave-t-on le plus ?

L’enquête révèle également les parties du corps sur lesquelles on passe le plus de temps quand on se lave et les différences entre hommes et femmes. Dans l'ensemble, les personnes donnent la priorité au lavage des mains (90 %) et du corps (90 %), suivi du brossage des dents (87 %) ou de l'application de déodorant (84 %).

Alors que les femmes sont plus susceptibles de donner la priorité au lavage de leurs "zones intimes" (85 %) et à leur routine de soins de la peau (84 %), les hommes sont plus susceptibles de continuer à se couper les ongles (69 %) et à se raser le visage (74 %). Étonnamment, les hommes se laveraient plus souvent les cheveux, à raison de plus de deux fois par semaine (76 % contre 65 % pour les femmes). Côté sexe, 73 % des répondant utiliser la salle de bain immédiatement après une relation intime.

Les habitudes d'hygiène varient selon le temps et le lieu

Le temps et le lieu peuvent affecter la façon dont les répondants prennent soin de leur hygiène. En général, les personnes interrogées ont décrit leur hygiène corporelle comme plus difficile à entretenir à mesure qu'elles vieillissent, en particulier les hommes. Quatre sur dix conviennent qu'il est plus difficile de prendre soin de leur hygiène personnelle lorsqu'ils ne sont pas à la maison, comme lorsqu'ils sont au travail ou en vacances.

La moitié des femmes pensent également qu'il est plus difficile de prendre soin de leur hygiène personnelle pendant leurs règles. Un peu plus d'un cinquième des femmes savent que leurs produits menstruels peuvent être nocifs pour l'environnement (23 %) et un pourcentage similaire a exprimé son intérêt pour l'utilisation d'options durables.