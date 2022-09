Pourquoi l'hygiène du corps est importante ?

L'ESSENTIEL L’hygiène est un ensemble de mesures visant à prévenir les infections et l’apparition des maladies infectieuses, d'après l'OMS.

Les Françaises sont plus propres que les hommes, puisqu’elles sont 80 % à déclarer se laver quotidiennement, contre 73 % pour les hommes (étude Ifop)

Lavage des mains, port du masque, isolement des personnes malades, éternuer dans son coude… l’épidémie de Covid-19 aura eu le mérite de remettre l’hygiène au centre de la prévention santé.

Le plus efficace

En effet, l'hygiène est une pratique de base essentielle pour tous et quelques recommandations simples permettent d’évoluer dans un environnement sain.

D’abord, le geste le plus évident et le plus efficace pour éviter la propagation des maladies : le lavage des mains.

Alors qu’il pourrait y avoir une huitième vague de coronavirus cet automne, le Ministère de la Santé et de la Prévention rappelle que le lavage systématique des mains à l’eau et au savon (de préférence liquide) ou, à défaut, avec une solution hydro-alcoolique est indispensable, notamment avant certaines situations, comme s’occuper d’un bébé, préparer les repas, les servir ou manger.

Se laver les mains avant et après

Mais il faut aussi se laver les mains après. Lorsqu'on se mouche par exemple ou après avoir toussé ou éternué, avoir rendu visite à une personne malade, avoir pris soin d’un bébé, après chaque sortie à l’extérieur, après avoir pris les transports en commun, en arrivant au bureau ou à son domicile, ou être allé aux toilettes.

Ces recommandations sont étayées par de nombreuses études, dont une menée par une équipe de l'University College de Londres qui a montré que le fait de se laver les mains entre six et dix fois par jour était lié à une baisse de 36% du risque de contracter le Coronavirus, en comparaison avec les personnes qui se lavaient les mains moins de cinq fois par jour.

Pas nécessaire

L’hygiène passe également par la toilette du corps qui permet d’éliminer les cellules mortes et les bactéries susceptibles de provoquer des éruptions cutanées et des problèmes de peau.

D’un point de vue médical, il n’est pas nécessaire de se laver tout le corps tous les jours : s’il est utile de se rafraîchir quotidiennement les parties qui sécrètent le plus d’odeur comme les aisselles, les parties génitales et les pieds, la recommandation est de se doucher entièrement seulement une à deux fois par semaine pour les personnes qui ont une activité normale.

Lutte contre les germes

La lutte contre les germes et les bactéries passe également par le nettoyage de nos lieux d’habitation.

Il est conseillé de faire le ménage sur son lieu de vie toutes les semaines, surtout dans la salle de bain et la cuisine qui sont propices au développement des bactéries: faire la vaisselle après chaque repas, nettoyer régulièrement les surfaces et équipements de cuisine, laver l’évier de la salle de bain quotidiennement... sont autant d'habitudes à prendre.

5 fois plus pollué

Aérer son logement au minimum dix minutes matin et soir est également très important.

En effet, alors que nous passons au moins 80 % de notre temps dans des endroits clos (transport, bureau, maison) l’air y est jusqu’à 5 fois plus pollué qu’à l’extérieur, il faut donc renouveler l’air de son intérieur pour éviter de développer des maladies respiratoires comme de l'asthme ou des allergies.

Cette habitude à portée de tous est heureusement adoptée par la plupart des Français qui sont 80 % à déclarer aérer au moins 1 fois par jour leur logement, d’après un sondage IGC-Harris Interactive