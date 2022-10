Les bébés plus légers risquent davantage de souffrir de troubles du développement

L'ESSENTIEL Un nourrisson est considéré dans la moyenne lorsqu’il est au 50ème percentile.

Les bébés nés au-dessus du 75ème percentile ne présentaient pas un risque accru de problèmes de développement.

"Il existe peu de données sur l’association entre le poids à la naissance et le développement chez les enfants nés à partir de 37 semaines de gestation", ont écrit des chercheurs britanniques dans une étude publiée dans la revue Plos Medicine.

Développement cognitif : plus de 600.000 nourrissons suivis

Dans ces travaux, ils ont analysé le développement de plus de 686.284 nourrissons nés, en Écosse, après 37 semaines de grossesse.

Vers l'âge de deux ou trois ans, les enfants ont participé à une évaluation, qui permettait d’examiner leur développement social et leurs capacités de motricité fine, de motricité globale et de communication. Lors de leurs recherches, les scientifiques ont également pris en compte des facteurs de complication, tels que le sexe de l'enfant et l'âge de la mère au moment de l'accouchement, ainsi que son état de santé et son statut socio-économique.

Un faible poids à la naissance est associé à des troubles du développement

Selon les résultats, les bébés dont le poids était en dessous du 25ème percentile à la naissance présentaient un risque plus élevé de troubles du développement que les nourrissons nés entre le 25ème et le 75ème percentile. Pour rappel, le percentile permet de déterminer le poids et la taille du bébé par rapport à l'ensemble de la population du même âge et du même sexe. Par exemple, si la taille du nouveau-né est au 25ème percentile, cela veut dire que 25 % des enfants de la population sont de la même taille que lui ou plus petit, et que 75 % sont plus grands.

"Environ 2,5 % des problèmes d'aptitudes sociales et 3 % des troubles du développement de la motricité fine étaient attribuables au poids à la naissance entre le 10ème et le 24ème percentile", peut-on lire dans l’étude. D’après les auteurs, l'insuffisance pondérale à la naissance est un facteur méconnu et potentiellement important dans la prévalence des problèmes liés au développement de l'enfant. "Une meilleure surveillance du poids à la naissance, des conseils aux parents et un soutien accru pendant l'enfance pourraient contribuer à réduire les risques chez les bébés ayant un faible poids", ont conclu les chercheurs.