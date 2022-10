Santé mentale : éviter de suivre l’actualité, la solution pour garder le moral

L'ESSENTIEL La dépression est une des maladies psychiques les plus courantes.

Le trouble dépressif survient à tout âge et est plus fréquent chez l'adulte.

"Notre recherche s’était concentrée sur la période de la pandémie, mais nous devons maintenant voir si ces facteurs s'appliquent à d'autres circonstances stressantes", selon les auteurs.

"Nous avons vu que la pandémie de Covid-19 a augmenté les symptômes d'anxiété et de dépression dans la population. Les autorités sanitaires ont recommandé plusieurs comportements pour y faire face. Mais aucune recherche n'avait suivi l'effet de ces comportements sur les symptômes dépressifs au fil du temps", a déclaré Joaquim Radua, chercheur barcelonais, dans un communiqué.

10 comportements censés réduire l’anxiété et la dépression ont été évalués

Pour savoir si les conseils donnés par les autorités sanitaires ont été efficaces, Joaquim Radua et des scientifiques espagnols ont réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés lors de la conférence du Collège européen de neuropsychopharmacologie, qui a lieu à Vienne du 15 au 18 octobre.

Afin de mener à bien leurs travaux, l’équipe a recruté 942 adultes et les a suivis durant un an. Toutes les deux semaines, les volontaires ont dû évaluer la fréquence de dix comportements et noter leurs niveaux d'anxiété et de dépression. Ensuite, les auteurs ont analysé quels comportements étaient associés à une diminution des symptômes d'anxiété et de dépression au cours des quatre semaines suivantes.

Éviter les informations était associé à une meilleure santé mentale

D’après les résultats, le fait d’adopter une alimentation équilibrée et variée ainsi qu’arrêter de suivre l’actualité réduisaient les symptômes d’anxiété et de dépression. Pratiquer une activité physique, passer du temps à l'extérieur et de boire régulièrement de l'eau étaient également associés à une meilleure santé mentale.

En revanche, certains comportements généralement considérés comme bénéfiques, comme le fait de parler avec ses parents ou ses amis ou d’avoir un passe-temps, avaient moins d’impact sur la santé mentale des participants. "C'était un peu surprenant. Comme beaucoup de personnes, nous avions supposé que le contact humain jouerait un rôle plus important pour éviter l'anxiété et la dépression pendant les périodes de stress", a indiqué Joaquim Radua.