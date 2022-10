Dépression : 5 choses à savoir pour comprendre la maladie

L'ESSENTIEL Selon l'Organisation mondiale de la santé, 5 % des adultes souffrent de dépression dans le monde.

La dépression touche davantage les femmes que les hommes.

Le traitement repose sur la psychothérapie, et parfois sur la prise de médicaments, comme des antidépresseurs.

Une personne sur cinq souffre de dépression au cours de sa vie, selon l’Inserm. La pandémie de Covid-19 a participé à la dégradation de la santé mentale. Selon la Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques), le nombre de personnes touchées a augmenté pendant la pandémie. "En mai 2020, 13,5 % des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France déclarent des symptômes évocateurs d’un état dépressif, une proportion en hausse de 2,5 points par rapport à 2019", explique l’organisme dans un rapport.

Si les chiffres peuvent sembler inquiétants, la dépression est une maladie qui se soigne. Selon les données de l’université Case Western Reserve, située dans l’Ohio, 80 % de ceux qui se font soigner constatent une amélioration de leurs symptômes en quatre à six semaines. Pour aider la population à mieux repérer les signaux évocateurs, l’université a publié un article recensant les cinq choses à savoir sur la dépression.

La dépression, c’est plus que de la tristesse

La tristesse et l’humeur dépressive sont les symptômes les plus courants de la dépression. "Vous pouvez vous sentir triste et avoir envie de pleurer, et il peut être difficile de sortir du lit", font remarquer les auteurs. Mais une personne souffrant de dépression peut paraître en forme. Elle peut tout à fait continuer d'effectuer des tâches quotidiennes. Néanmoins, une personne non-atteinte de dépression peut terminer sa journée de travail, et enchaîner sur un cours de sport, la préparation du dîner, ou une sortie entre amis. Là où une personne souffrant de dépression aura l'impression qu'elle ne peut plus rien faire après sa journée de travail. "Elle peut rassembler l'énergie nécessaire pour aller dîner avec des amis, mais elle ne semble tout simplement pas capable de passer un bon moment comme ils le font habituellement", observent les auteurs.

La dépression peut amener une personne à s'isoler

Le retrait ou l’isolement sont aussi des symptômes courants dans la dépression. Ils sont parfois difficiles à déceler chez des personnes introverties.

La fatigue, un symptôme parfois ignoré

"La dépression peut se manifester par de la fatigue et les gens ne savent pas la reconnaître comme un symptôme", soulèvent les auteurs de cet article. De la fatigue, cumulée avec des difficultés de concentration et des difficultés à prendre des décisions sont des signaux caractéristiques de cette dégradation de la santé mentale. "Par exemple, une personne peut prendre des décisions toute la journée au travail ou travailler dur pour se concentrer en classe, puis rentrer chez elle et ne pas dîner car elle ne sait pas quoi choisir, expliquent-ils. La fatigue décisionnelle causée par la dépression peut faire que cette personne est tellement épuisée par sa journée qu'elle saute le dîner parce qu'elle ne peut plus prendre de décision."

La dépression est physique, pas seulement mentale

La dépression peut aussi se traduire par des symptômes physiques. Le sommeil peut être perturbé par la maladie. Certaines personnes souffrent d’insomnies quand d’autres sont au contraire très fatiguées, malgré des nuits de 10 à 12 heures. Cela peut aussi engendrer des troubles de l’appétit, qui peut augmenter ou baisser. "La dépression peut également se manifester par une lenteur, cognitive ou physique, en marchant plus lentement, en ayant l'impression d'être alourdi, notent les auteurs. Certaines personnes comparent cela comme au fait d'avoir des poids aux pieds."

Il n’y a pas qu’une seule forme de dépression

La dépression peut prendre des formes différentes, de légère à sévère. Selon chaque individu, les symptômes varient, mais cela ne veut pas dire que seules les formes graves doivent être traitées. "L'expérience de la dépression d'un individu peut fluctuer sur ce spectre, ce qui rend encore plus important le fait de traiter les symptômes légers dès qu'ils surviennent", avertissent les auteurs. Or d’après eux, deux tiers des personnes atteintes de dépression ne demandent pas d’aide.