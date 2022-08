Quelles sont les solutions naturelles pour surmonter une dépression ?

Que l'on souffre d'une dépression ou qu'on veuille éviter une récidive, adopter une bonne hygiène de vie est une solution naturelle qui aide, parfois en complément des médicaments et de la psychothérapie.

L'activité physique

Incontournable du traitement de la dépression, l'activité physique, qu’il s’agisse de n'importe quel sport, a un véritable impact positif sur le moral et l'anxiété. Plusieurs études ont montré la régulation de l'inflammation et la libération des hormones du plaisir grâce à une activité régulière.

Pour cela, au moins 2h30 d'activités sont nécessaires par semaine, de préférence dans la nature et au sein d'un groupe. La danse, le vélo, la natation, mais aussi le renforcement musculaire, le Pilates ou le yoga sont d'excellents exercices à pratiquer régulièrement.

La méditation

De plus en plus pratiquée ces dernières années, la méditation de pleine conscience a fait ses preuves non seulement pour repérer les émotions négatives et réguler l'humeur, mais aussi pour apprendre à mieux se connaître et à travailler sur son anxiété. Une pratique régulière, plusieurs fois par semaine, y compris des séances courtes, suffit pour améliorer la santé mentale en quelques semaines.

L'alimentation

Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, poissons et céréales, sur le modèle du régime méditerranéen, est aussi efficace, car elle diminuerait l'inflammation impliquée dans la dépression. Elle permet également de maintenir un niveau d'énergie régulier et ainsi une stabilité nécessaire pour aller mieux.

En savoir plus : "Soigner et guérir la dépression sans antidépresseurs : 10 méthodes pour retrouver le goût de vivre" de Karine Leroy.