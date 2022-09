L’impression de ne pas pouvoir faire face à ses dettes fragilise la santé mentale

L'ESSENTIEL Dans le monde, 5 % des adultes souffrent de dépression.

Les troubles anxieux sont deux fois plus présents chez les femmes que chez les hommes.

De précédentes recherches ont établi un lien entre la pression financière pendant la pandémie et la détérioration de la santé mentale. D'autres cohortes ont suggéré que les facteurs liés à l'endettement, comme l'inquiétude et le stress, peuvent avoir plus d’impact sur la santé mentale que le montant réel de l'endettement. Cependant, l’association entre la perception de la capacité à faire face aux dettes et la santé mentale n'a pas été clairement établie.

Santé mentale : 2.058 adultes interrogés sur la gestion de leurs dettes

C’est pourquoi des chercheurs de l’université d'Ulster, en Irlande du Nord, ont décidé de réaliser une étude publie dans la revue Plos One. Pour mener à bien leurs travaux, ils ont analysé les données d’une enquête, intitulée "Covid-19 Psychological Research Consortium Study Wave 6". Ce sondage avait été mené auprès de 2.058 Britanniques en août et septembre 2021. Les scientifiques avaient demandé aux participants d'évaluer dans quelle mesure ils estimaient que leurs dettes pouvaient être remboursées, d'indiquer s’ils suivaient des traitements contre des problèmes de santé mentale et de répondre à de simples questions afin d’évaluer leur anxiété et leur dépression.

L’endettement est une menace pour la santé mentale

D’après les résultats, près d'un quart de l'échantillon, soit 494 adultes, a déclaré avoir du mal à gérer leurs dettes. Cette difficulté de la gestion des dettes était associée à des niveaux plus élevés d'anxiété et de dépression. Ces participants étaient également plus susceptibles de bénéficier d’un traitement pour lutter contre des problèmes de santé mentale.

Selon les auteurs, cette étude montre une relation entre les difficultés rencontrées pour gérer les dettes et les problèmes de santé mentale. Ils ont signalé que l'endettement était une menace pour la santé mentale. "Les troubles psychologiques liés à l'endettement ne se limitent pas aux personnes à faible revenu. Indépendamment de votre salaire, c’est votre perception sur votre capacité à gérer vos dettes qui est importante", a conclu l’équipe dans un communiqué.