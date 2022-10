Syndrome rare : cet homme est allergique à son propre sperme

L'ESSENTIEL Le syndrome de la maladie post-orgasmique (SMPO) est un trouble rare dans lequel les hommes affectés éprouvent un ensemble de symptômes négatifs après l'éjaculation.

Ceux-ci comprennent des symptômes similaires à ceux d'une grippe : fatigue intense, congestion nasale, toux, fièvre, yeux brûlants, difficultés de concentration, irritabilité, humeur dépressive... Ils peuvent durer entre un jour et deux semaines.

La prévalence du SMPO est inconnue et difficile à déterminer, car il est probable que de nombreuses personnes touchées ne consultent pas un médecin. Jusqu'à présent, près de 60 cas d'hommes atteints de ce syndrome ont été identifiés.

Imaginez-vous ne pas pouvoir ressentir d’orgasme sans souffrir le martyr… C’est ce que subit un homme de 27 ans à chaque jouissance, qui n’en est donc plus vraiment une. Au point que l’homme soit obligé de s'abstenir de toutes relations amoureuses ou sexuelles. Son histoire, relatée par le Daily Mail, a été rapportée par des médecins qui ont écrit sur son cas dans la revue médicale Urology Case Reports. Ces derniers ont déclaré que la maladie dont il souffrait, le syndrome de la maladie post-orgasmique (SMPO), était souvent mal diagnostiquée et que les patients atteints pouvaient subir "de nombreux tests et traitements potentiellement inutiles".

Après chaque éjaculation, le jeune homme développait des symptômes grippaux

Le jeune homme de 27 ans, qui n'a pas été identifié, souffre de symptômes proches de la grippe chaque fois qu'il éjacule : nez qui coule, toux, éternuements et éruption cutanée semblable à de l’urticaire sur ses bras. Les ganglions lymphatiques de son visage et de son cou gonflaient également et plus il jouissait, plus cela empirait. Les symptômes du SMPO peuvent aussi comprendre une faiblesse musculaire ainsi que des problèmes d'élocution, de concentration et de mémoire. Après chaque éjaculation, les symptômes persistent entre deux jours et une semaine. Selon les médecins, ils pourraient être dus à une réaction allergique ou auto-immune à son propre sperme.

"En raison de la nature pénible de ses symptômes, il a activement évité toute activité sexuelle ou relation amoureuse", a déclaré l'équipe de médecins. Pour soigner son mal, le jeune homme était allé voir toute une série de médecins, y compris des urologues, des ORL et même des experts en maladies infectieuses. Ses testicules avaient été scannés et il avait fait analyser son sperme et ses hormones, mais tous les résultats étaient normaux. Il avait également reçu des antibiotiques, en vain.

Les médecins pensent que le SMPO a commencé chez cet homme vers l'âge de 18 ans, peut-être à cause d’une infection ou d’une blessure aux testicules qui aurait entraîné des fuites de quantités microscopiques de sperme dans la circulation sanguine. Le corps y aurait ensuite réagit. Normalement, le sperme est séparé du reste du corps par une membrane. Mais si celle-ci est endommagée, le corps peut se retourner contre lui-même, puisque les cellules immunitaires du corps sont entraînées à attaquer toute substance étrangère rencontrée.

Bientôt un traitement contre le syndrome de la maladie post-orgasmique ?

"Il existe des cellules spéciales appelées cellules de Sertoli qui nourrissent et entourent le sperme et le maintiennent isolé des cellules immunitaires. Lorsque les cellules de Sertoli sont endommagées, le sperme est exposé au système immunitaire pour la première fois et le système immunitaire attaque le sperme comme s'il s'agissait d'un virus ou d'une bactérie étrangère", explique au Daily Mail M. Shanholtzer, étudiant-chercheur en médecine.

Son équipe espère cependant trouver un moyen d'aider les hommes atteints du SMPO après avoir réussi à traiter avec succès le jeune homme de 27 ans. En effet, après avoir essayé différents antihistaminiques (médicaments contre les allergies) sur leur patient, les médecins ont découvert qu'un médicament spécifique à longue durée d'action, appelé fexofénadine, avait entraîné une réduction de 90 % de ses symptômes. Le jeune homme pourrait peut-être ainsi se remettre à la romance qu’il avait abandonnée depuis.