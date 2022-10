8ème vague de Covid : où le virus se propage-t-il le plus vite ? 

L'ESSENTIEL Les hospitalisations, les admissions en service de soins critiques et les décès sont aussi en hausse.

Selon une enquête de Santé Publique France, 63 % des personnes interrogées déclarent moins respecter les gestes barrière aujourd’hui, en comparaison au début de l’épidémie.

La circulation du coronavirus s'accélère partout en France. La quasi-totalité des départements est concernée par une hausse du nombre de cas. Entre le 26 septembre et le 2 octobre, plus de 45 000 nouveaux cas étaient enregistrés chaque jour, d’après le dernier rapport de Santé Publique France, paru le 6 octobre. Mais tous les départements ne sont pas égaux face à cette hausse des contaminations.

Une hausse du taux d’incidence dans presque tous les départements français

Selon les données de CovidTracker, le taux d’incidence est en augmentation dans tous les départements métropolitains, sauf dans les Ardennes. Outre-mer, il est en baisse en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe, et il est nul à Mayotte. Ce chiffre correspond au nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants. Dans 22 départements, son augmentation est supérieure à 30 % à la date du 10 octobre, en comparaison à la semaine précédente : l’Ardèche, l’Aube, la Corrèze, la Corse-du-sud, la Dordogne, les Hautes-Alpes, la Haute-Corse, la Haute-Marne, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, le Jura, le Loir-et-Cher, la Lozère, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, la Savoie, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l’Yonne. La Corse-du-Sud connaît la plus forte augmentation du taux d’incidence : +93,44 %. Dans cette partie de l'île, il y a actuellement 501 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Covid-19 : un taux d’incidence différent selon les classes d’âge

Si la quasi-totalité des territoires sont concernés par une hausse des nouveaux cas, la situation n’est pas la même selon les individus. "Cette augmentation concernait toutes les classes d’âge, sauf les moins de 20 ans, où une diminution était observée", note Santé Publique France. Chez les personnes les plus âgées, le taux d’incidence a augmenté le plus : "une forte augmentation du taux d’incidence dépassant 50 % était observée chez les 60 ans et plus, notamment chez les 80-89 ans (489, +70 %) et les 90 ans et plus (503, +82 %)". Les 40-49 ans et les 50-59 ans connaissent eux le taux d’incidence le plus important, avec respectivement 600 et 626 nouveaux cas pour 100.000 habitants.

Une nouvelle vague de Covid-19 liée au délaissement des gestes barrière ?

Les températures plus fraîches et la rentrée scolaire expliquent en partie l’arrivée de cette huitième vague de Covid-19, mais un autre facteur compte : la faible adhésion aux mesures de protection. "L’enquête CoviPrev (vague 35 du 12/09 au 19/09) confirme la baisse de l’adhésion aux mesures barrières, notamment du port du masque, constate Santé Publique France. La majorité des répondants déclarent le mettre moins ou plus du tout en présence de personnes fragiles." Ils étaient aussi nombreux à se laver moins régulièrement les mains, ou à serrer de nouveau les mains pour se saluer. Les principales explication données par les participants à cette enquête sont : la fin de l’obligation pour certains de ces gestes, comme le port du masque, le fait que la plupart des gens soient vaccinés et la trop grande contrainte que représentent ces gestes au quotidien.