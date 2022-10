Cancer : 5 choses à éviter entre 20 et 30 ans pour réduire vos risques

L'ESSENTIEL Depuis 1990, le nombre de cancers à début précoce, diagnostiqués chez des adultes de moins de 50 ans, a augmenté de façon spectaculaire dans le monde entier.

Une bonne alimentation et le maintien d'un poids santé sont deux moyens prouvés de réduire le risque de plusieurs types de cancer.

Aujourd’hui les personnes nées après 1990 sont plus susceptibles de développer un cancer avant l'âge de 50 ans que toute autre génération auparavant.

Cette triste réalité n’est pourtant pas une fatalité puisque la moitié des cancers sont "évitables" rappelle Sarah Allinson maître de conférences à l’université de Lancaster, dans un article parue dans The Conversation. En effet, quelques comportements adoptés au début de l’âge adulte peuvent augmenter les risques de développer un cancer.

Le tabac et des pratiques sexuelles à risque peuvent provoquer des cancers

Parmi eux, le tabagisme, principale cause de cancer du poumon mais également de 14 autres cancers comme celui de la gorge et de la bouche : "Si vous voulez réduire considérablement votre risque de contracter de nombreux types de cancer, ne fumez pas - ou arrêtez de fumer si vous le faites", indique Sarah Allinson. Le vapotage, privilégié par les jeunes, n’est pas davantage recommandé. L'OMS estime en effet que sa nocivité ne fait pas de doute et que les effets à long terme ne sont pas encore tous connus.

En deuxième position, on retrouve les relations sexuelles non protégées qui peuvent provoquer des infections comme le le HPV (virus du papillome humain) : "Le HPV est l'infection sexuellement transmissible la plus répandue dans le monde et peut être à l'origine d'une série de cancers, notamment du col de l'utérus, du pénis, de la bouche et de la gorge”, écrit Sarah Allinson. C’est d’autant plus important de se faire vacciner contre le HPV, ouverts aux filles comme aux garçons depuis 2019, que les cancers associés au HPV sont particulièrement fréquents chez les jeunes.

Alimentation et exposition au soleil : attention aux abus !

Viennent ensuite les mauvaises habitudes alimentaires, comme manger trop de viandes rouges et de produits transformés, qui entraînent des risques de développer des cancers de l’intestin et colorectal. De plus, les cancers associés au surpoids ou à l'obésité qui découlent d'une mauvaise alimentation sont de plus en plus fréquents, notamment chez les jeunes adultes.

La consommation d’alcool est également citée puisqu’elle augmente le risque de développer plusieurs cancers, notamment du foie, du sein et de l'œsophage : "L'alcool représente la deuxième cause évitable de mortalité par cancer, responsable chaque année de 28.000 nouveaux cas”, souligne l’Institut National du Cancer.

Enfin, un autre facteur de risque est l’exposition au soleil sans protection ( chapeau, crème solaire, vêtements longs…) : "Le cancer de la peau est l'un des cancers les plus fréquemment diagnostiqués chez les moins de 40 ans”, rappelle Sarah Allinson. Il est également devenu plus fréquent au cours des dernières décennies notamment à cause du réchauffement climatique et des étés plus chauds qui entraînent une augmentation des cas de mélanome, la forme la plus agressive de cancer de la peau.