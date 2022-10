Cancers du foie : vers une augmentation de 55 % du nombre de cas d'ici 2040

L'ESSENTIEL Le cancer du foie est l'une des trois principales causes de décès par cancer dans 46 pays et figure parmi les cinq premières dans près de 100 pays.

Dans le monde, 905.700 personnes ont appris qu'ils souffraient du cancer du foie en 2020.

C’est une des principales causes de décès dans le monde et la situation risque même d'empirer, d’après selon une nouvelle analyse publiée dans The Journal of Hepatology. Réalisée par des scientifiques du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une branche de l'Organisation mondiale de la santé basée à Lyon, elle prédit qu’au rythme actuel, 1,4 million de personnes seront diagnostiquées et 1,3 million mourront d'un cancer du foie d'ici 2040.

Le cancer du foie est une maladie "largement évitable"

Cela représenterait une augmentation de quelque 500.000, tant pour le nombre de cas que pour le nombre de décès par an, "à moins que nous n'obtenions une diminution substantielle des taux de cancer du foie grâce à la prévention primaire", a déclaré l'épidémiologiste du CIRC Harriet Rumgay, auteure principale de l'étude.

En effet, si des contrôles sont régulièrement mis en place, il serait possible de contrer cette augmentation. "Ce cancer est largement évitable si des efforts de contrôle sont faits - les principaux facteurs de risque étant le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, la consommation d'alcool, l'excès de poids et les conditions métaboliques, y compris le diabète de type 2", explique Isabelle Soerjomataram, co-auteure de l'étude, dans un communiqué.

La consommation d'alcool est un facteur de risque du cancer du foie

Les auteurs appellent à davantage lutter contre les hépatites B et C, dont les progrès dans la recherche ont été freinés par la pandémie de Covid-19, et à élargir la vaccination, les tests et les traitements. Harriet Rumgay a également plaidé pour "des mesures visant à réduire la consommation d'alcool de la population et freiner l'augmentation de la prévalence du diabète et de l'obésité".

Le cancer primitif du foie est une tumeur cancéreuse qui prend naissance dans les cellules du foie. Cette tumeur peut ensuite envahir les tissus voisins. Le cancer secondaire du foie (ou "métastases") provient d’un cancer qui a pris naissance dans un autre organe du corps. Le taux de survie cinq ans après un diagnostic de cancer du foie varie fortement selon le stade d’évolution du cancer au moment du diagnostic : de 25 % dans les formes où la tumeur est localisée à moins de 10 % dans les formes où la tumeur est plus étendue.