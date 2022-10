Codéine et ibuprofène : «Des effets nocifs graves y compris la mort», alerte l’EMA

L'ESSENTIEL L’ibuprofène est un anti-inflammatoire tandis que la codéine est un opioïde. Ces médicaments permettent d’atténuer les douleurs liées à des pathologies, à des blessures ou à des traumatismes.

L’Agence Européenne du Médicament (EMA) a récemment alerté sur les effets nocifs de l’association de l’ibuprofène et de la codéine.

"L'association codéine-ibuprofène est une combinaison de deux médicaments, un opioïde (codéine) et un anti-inflammatoire (ibuprofène), qui sont utilisés pour traiter la douleur. L'utilisation répétée de la codéine avec l'ibuprofène peut entraîner une dépendance (addiction) et un abus en raison du composant codéine", a mis en garde l’Agence Européenne du Médicament (EMA) dans un communiqué publié le 30 septembre.

Association codéine-ibuprofène : des dommages graves aux reins

Pour parvenir à cette conclusion, le comité pour les risques en termes de pharmacovigilance (PRAC) a étudié plusieurs cas de toxicité rénale, gastro-intestinale et métabolique qui ont été liés à des abus et à des dépendances de l’association codéine-ibuprofène. Certains patients sont décédés des suites de cette combinaison médicamenteuse fréquente et répétée.

La codéine et l’ibuprofène peuvent causer des dommages aux reins lorsqu’ils sont pris à des doses supérieures que celles recommandées et/ou pendant une période prolongée. Cette association empêche les reins d’éliminer correctement les acides du sang dans les urines, autrement dit une acidose tubulaire rénale.

Ce dysfonctionnement des reins peut également engendrer des taux très bas de potassium dans le sang. Appelée hypokaliémie, cette complication peut provoquer des symptômes comme une faiblesse musculaire et des étourdissements. "Par conséquent, l'acidose tubulaire rénale et l'hypokaliémie seront ajoutées sur les produits en tant que nouveaux effets secondaires", peut-on lire dans le document de l’EMA.

Une alerte contre les effets graves de la combinaison codéine-ibuprofène

Dans l’avis, le PRAC a aussi préconisé d’apporter une mise en garde contre les effets nocifs, y compris la mort, sur les médicaments combinant la codéine et l’ibuprofène, notamment lorsqu’ils sont pris sur des périodes prolongées à des doses supérieures à celles conseillées.

"Le PRAC a également noté que certains médicaments contenant de la codéine avec de l'ibuprofène sont disponibles sans prescription médicale dans l’Union Européenne. Comme la plupart de ces cas ont été rapportés dans des pays où ces médicaments sont disponibles sans ordonnance, le PRAC a considéré que la mesure de minimisation des risques la plus efficace serait de délivrer ces médicaments uniquement sur ordonnance afin d'atténuer les dommages associés à l'abus et à la dépendance de ces produits" a préconisé l’organisme.