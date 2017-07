Les patients souffrant de douleurs récurrentes risquent d’être pénalisés…

Dr Christian Gov : C’est sûr qu’on pénalise certains patients, mais rien ne leur interdit de voir un médecin pour prescrire. En revanche, il n’est pas normal qu’on puisse délivrer ce médicament à un jeune. Les adolescents ne savent pas ce qu’ils font. Je préfère pénaliser certains patients qui peuvent voir leur médecin et les protéger. Il n’est pas logique qu’un jeune décède avec un produit pharmaceutique.





Quelles sont les alternatives ?

Dr Christian Gov : Les douleurs chroniques concernent quelqu’un qui souffre tous les jours, avec un retentissement sur a vie quotidienne. Ces patients, qu’on voit régulièrement, n’ont pas besoin de codéine. Ce n’est, de toute façon, pas l’indication. Concernant les douleurs récurrentes, il est toujours intéressant de voir à quel type de patient on a à faire. Si un patient souffrant de lombalgies récurrentes me demande de la codéine, cela ne pose pas de problème. On sait qu’ils gèrent bien la molécule. Les autres patients, qui n’ont jamais reçu de codéine, doivent bénéficier de notre prudence.





Faut-il s’inquiéter de la hausse des délivrances ?

Dr Christian Gov : La prescription de codéine correspond à une volonté institutionnelle il y a 20 ou 30 ans. On était les derniers en Europe à prescrire des morphiniques. Le juste équilibre doit encore être trouvé. Mais aux Etats-Unis, c’est l’inverse. Il y a une épidémie de prescription de codéine et de morphiniques sur des pathologies qui ne le nécessitaient pas, et d’addictions qui en découlent.

En France, on ne se situe pas dans la même optique. Même s’il y a une hausse des prescriptions, notre milieu est très sensible à ce sujet. Nous sommes mieux protégés, et nous tirons les leçons de la situation outre-Atlantique.