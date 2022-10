Ces aliments réduisent les performances sexuelles

L'ESSENTIEL Un homme sur dix souffre de troubles érectiles au cours de sa vie.

30 à 50 % des femmes seront concernées par un trouble sexuel au cours de leur vie.

Le contenu de notre assiette et notre épanouissement sexuel sont liés. C’est la thèse défendue par la médecin endocrinologue Florence Cormite, autrice du livre Keep It Up. "La dysfonction sexuelle est un problème généralement complexe, souvent lié à l'âge, rarement uniquement physique ou psychologique, explique-t-elle au média américain Eat this. Mais votre alimentation peut jouer un rôle." Ainsi, certains aliments contribuent à une meilleure santé sexuelle, quand d’autres la dégradent. Selon cette spécialiste, ce que nous mangeons à des conséquences sur notre sang, or le flux, la consistance et le contenu du sang sont impliqués dans la qualité de la vie sexuelle.

Trois catégories d’aliments à éviter pour améliorer sa vie sexuelle

Florence Comite cite notamment trois catégories d’aliments à réduire, voire exclure : ceux riches en sucre, en cholestérol et en fer. Ces trois ingrédients, lorsqu’ils sont présents en excès dans le sang, contribuent à la réduction de la taille des vaisseaux, ce qui contribue à diminuer l'afflux du sang vers le pénis ou le vagin, et peut rendre l'orgasme plus difficile à atteindre. "Une glycémie mal contrôlée peut avoir un impact sur les performances sexuelles en endommageant les petits vaisseaux sanguins et les nerfs, souligne la Dr Cormite. Les dommages aux nerfs qui contrôlent la stimulation et la réponse sexuelle peuvent entraver la libido ou l'orgasme d'un homme ou d'une femme ou bien la capacité à avoir une érection suffisante pour les rapports sexuels chez les hommes."

Pour limiter les risques de diabète, et donc de troubles de la vie sexuelle, la spécialiste recommande de limiter la consommation d’aliments riches en sucres, comme les crèmes glacées ou les sodas. "Évitez tous les aliments frits riches en graisses saturées et en acides gras trans : les frites par exemple." Elle précise que ceux-ci contribuent à l’augmentation de la tension artérielle, elle aussi facteur de risque en ce qui concerne les troubles sexuels. L’excès de cholestérol peut provoquer une hypertension artérielle, qui réduit les niveaux d’oxyde nitrique dans le sang or ce composé permet aux muscles de se détendre et facilite l’orgasme. Enfin, l’excès de fer peut engendrer des troubles de la fonction érectile chez l’homme, et une aménorrhée chez la femme : il est notamment présent dans la viande rouge.

Quelle alimentation adopter pour une meilleure santé sexuelle ?

S’il y a des aliments à bannir, d’autres sont à privilégier. L’endocrinologue américaine explique au Daily Mail que ceux riches en zinc, comme les haricots rouges ou les huîtres, ceux riches en flavonoïdes, comme les fruits rouges, et ceux riches en vitamine B6, comme les poissons gras, sont bénéfiques pour la santé sexuelle. En effet, ils aident à nettoyer les artères et à améliorer la circulation sanguine.