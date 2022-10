Mâcher la bouche ouverte : vous devriez oublier les bonnes manières à table

L'ESSENTIEL La "mastication relâchée" accentuerait les différents sens.

Le psychologue Charles Spence recommande également de lécher les plats après les avoir finis pour favoriser le plaisir sensoriel.

On le répète sans cesse aux enfants : il faut fermer sa bouche lorsque l’on mange un repas ou une collation. Pourtant, cette habitude pourrait réduire les sensations apportées par la nourriture. C’est en tout cas ce que suggère Charles Spence, Professeur à l’université d’Oxford (Royaume-Uni), psychologue expérimental et auteur d’une étude publiée en 2017 dans l’International Journal of Gastronomy and Food Science. D’après le chercheur britannique, manger la bouche ouverte procurerait plus de plaisir.

Mâcher la bouche ouverte permettrait d’accentuer les sens

"Les parents inculquent les bonnes manières à leurs enfants, en prônant les vertus de la mastication avec la bouche fermée. Or, mâcher la bouche ouverte peut en réalité aider à libérer davantage de composés organiques volatils, ce qui contribue à notre odorat et à notre perception globale", a expliqué le psychologue au journal le Telegraph. Les composés organiques volatils comme les cétones, les terpénoïdes ou les esters représentent les arômes et les saveurs présents au sein des aliments.

La "mastication relâchée" comme l’a nommée le Professeur Charles Spence, permettrait donc à une majorité de composés organiques volatils d’atteindre l’arrière du nez, et d’activer ainsi les neurones sensoriels olfactifs.

Ne plus utiliser les couverts pendant les repas

Aux yeux du scientifique, manger la bouche ouverte permettrait d’aiguiser l’odorat, mais également d'autres sens. "Lorsqu'il s'agit de son, nous aimons les aliments bruyants. Pensez au croquant, au croustillant. Les chips et les pommes sont considérées comme plus agréables lorsque le son du craquement est amplifié (…) Pour mieux entendre le croquant d'une pomme, d'une pomme de terre croustillante, d'un bâtonnet de carotte, d'un cracker, d'un pain croustillant ou d'une poignée de pop-corn, nous devons toujours oublier nos bonnes manières et mâcher la bouche ouverte", a-t-il préconisé.

Dans son interview, le Professeur Charles Spence a également conseillé d’abandonner les couverts pour manger avec les mains. D’après lui, le sens du toucher est très important dans le cadre de la perception des aliments sur le palais. "Les recherches montrent que ce que l'on ressent dans la main peut modifier ou faire ressortir certains aspects de l'expérience de dégustation (…) Sentir la texture lisse et organique de la peau d'une pomme dans notre main avant de la croquer est susceptible de contribuer à une meilleure appréciation du croquant juteux et sucré de cette première bouchée", a expliqué le psychologue.