Et si un peu de stress nous protégeait en réalité contre la maladie ?

L'ESSENTIEL De nombreuses pathologies sont associées au stress : les maladies digestives, les troubles cardiovasculaires, l'hyperthyroïdie, les infections virales ou microbiennes à répétition, les infections cutanées, ou encore certains troubles gynécologiques.

Selon un sondage OpinionWay de 2017, 9 Français sur 10 se disent stressés. La vie professionnelle (36 %), les problèmes financiers (35 %) et la vie personnelle (33 %) sont les principales sources de stress, devant la santé.

Bien qu’il aide parfois à boucler un dossier avant la date butoir ou à travailler en urgence avant un examen, le stress est depuis longtemps associé à de nombreux problèmes de santé, de l’insomnie à l’obésité, en passant par l’hypertension artérielle et même des maladies cardiaques. Mais selon une nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, il pourrait bien se révéler utile, à un certain niveau, pour protéger l’organisme en conjurant certaines pathologies.

Des souris soumises à un stress durant 56 jours

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs de la Case Western Reserve University School of Medicine, aux Etats-Unis, ont étudié des groupes de souris souffrant d’une maladie inflammatoire de l’intestin, après les avoir soumises à un stress constant pendant 56 jours. Alors que de précédentes études ont montré que le stress aggravait les symptômes inflammatoires, les chercheurs ont constaté, cette fois, qu’il n’augmentait pas de manière significative les niveaux d’inflammation des intestins.

Au lieu de cela, le stress a fait bondir la production de cytokines IL-23 et IL-22, des protéines indispensables aux organes lymphoïdes tertiaires (OLT) – des cellules immunitaires qui se forment en réaction à une inflammation ou une blessure chronique. L’IL-22 joue notamment un rôle dans la cicatrisation et la régénération des tissus. "Nos résultats montrent que le stress psychologique induit la formation d’OLT en augmentant la production d’IL-23 et d’IL-22", explique l’auteur principal de la recherche, le professeur Fabio Cominelli, dans un communiqué.

Le stress peut stimuler le système immunitaire

"Ce que nous avons découvert, c'est qu'un stress quotidien chronique pendant six semaines était bénéfique contre une blessure, ajoute le chercheur. Les souris qui ont été stressées étaient en fait mieux protégées que les souris non stressées." Et pour cause, leur système immunitaire était stimulé, et donc plus efficace contre l'inflammation intestinale. "C’est une petite surprise pour nous. C'est l'une des rares études montrant que le stress chronique pourrait avoir un effet bénéfique au lieu d'un effet négatif."

D'autres travaux, parus fin juillet, avançaient que certains types d’anxiété pouvaient même être bénéfiques pour la santé mentale. Etre soumis à des niveaux de stress faibles à modérés aiderait notamment à développer notre résilience, notre capacité d’adaptation, et préserverait de certains troubles psychiques, comme la dépression ou les comportements antisociaux. Attention toutefois, les auteurs précisent bien : des niveaux de stress "faibles à modérés".