Pelvis : comment se forme cette structure osseuse unique à l’être humain ?

L'ESSENTIEL Le bassin est composé de trois os : l'ischium, l'ilium et le pubis.

Grâce au pelvis, les êtres humains n'ont pas à déplacer leur masse corporelle vers l'avant et à utiliser leurs articulations pour marcher ou être en équilibre.

Le pelvis est la partie basse du ventre. Cette ceinture osseuse sert à joindre les membres inférieurs, la colonne vertébrale et l’articulation de la hanche. En outre, elle contient la vessie, le rectum et les organes reproducteurs. Le bassin permet aux êtres humains de marcher debout et aux femmes de donner naissance à des enfants.

Grossesse : le pelvis se forme vers la 6ème ou la 8ème semaine

Au niveau anatomique, le pelvis est bien connu. Cependant, les connaissances sont limitées lorsqu'il s'agit de savoir comment et quand cette structure osseuse importante prend forme au cours du développement du fœtus, selon une équipe internationale de scientifiques. C’est pourquoi ils ont décidé de réaliser une étude parue dans la revue Science Advances.

Dans le cadre des travaux, les auteurs ont examiné au microscope des embryons âgés de 4 à 12 semaines, avec le consentement de personnes qui avaient légalement interrompu leur grossesse. Ils ont ensuite comparé des échantillons du bassin humain en développement avec des modèles de souris afin d'identifier les gènes qui déclenchent la formation du pelvis. Ils ont découvert des centaines de gènes qui sont activés ou désactivés vers la sixième ou la huitième semaine de grossesse.

Pelvis : un blocage permet au cartilage de continuer à se développer

Selon les résultats, la formation du bassin se produit alors que les os sont encore du cartilage, ce qui leur permet de se courber, de pivoter, de s'étendre et de croître facilement. Contrairement à d'autres cartilages du corps, cette structure pelvienne en développement reste plus longtemps sous forme de cartilage. "Il semble qu'un blocage se produise et que ce dernier permette au cartilage de continuer à se développer", a déclaré Terence D. Capellini, auteur des recherches, dans un communiqué.