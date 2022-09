C'est quoi une maladie psychosomatique ?

L'ESSENTIEL On estime que 26 % des hommes et 38% des femmes sont touchés par une maladie psychosomatique à un moment de leur vie.

En France, 1 personne sur 5 est touchée chaque année par un trouble psychique, soit 13 millions de personnes.

Et si c’était votre santé mentale qui causait votre état physique diminué ? C’est le principe des maladies psychosomatiques, dont les symptômes physiques sont liés au moins en partie à l’état mental. C’est l'expression corporelle de tensions psychologiques. Elles sont plus fréquentes chez les personnes avec des états dépressifs ou avec un niveau d’anxiété, de stress, de tension ou de détresse morale élevé sur une longue durée. C’est un phénomène qui peut s’exercer sans que le malade soit conscient de ce lien entre ses émotions et sa santé.

Quelles sont les causes d'une maladie psychosomatique ?

Différents facteurs psychologiques et émotionnels peuvent toucher un organe ou affaiblir les défenses naturelles et rendre le corps plus vulnérable donc déclencher une maladie psychosomatique : le stress et l’anxiété chronique, les chocs émotionnels liés à des événements comme un deuil, une rupture amoureuse, la perte d’un emploi ou une agression. Des événements plus mineurs (tracas du quotidien, contrariétés) peuvent aussi causer des troubles psychosomatiques quand ils s’accumulent. Enfin, les conflits psychiques, souvent inconscients (refoulements d'événements passés, frustrations, peurs ou colères non exprimées), peuvent également en être à l’origine.

Quels sont les symptômes de cette maladie ?

Une maladie psychosomatique peut se manifester par différents symptômes physiques : douleurs, crampes, spasmes, paralysies, crises convulsives, angoisses, fatigue, asthme, troubles du sommeil ou de l’appétit, mutisme, troubles de l’humeur ou du caractère… Les migraines ou l’hypertension artérielle sont aussi des symptômes fréquents, tout comme les troubles sexuels (troubles de l'érection, vaginisme...) et les états de fatigue généralisée. Les symptômes des maladies psychosomatiques sont très différents selon les personnes, certaines peuvent même en cumuler plusieurs.

Ces affections concernent aussi les enfants. Les nourrissons notamment, en incapacité d’exprimer verbalement leur mal-être, peuvent le faire d’une autre manière avec l’insomnie ou l’eczéma.

Liste d'exemples de troubles psychosomatiques

Il est difficile d’établir une liste de toutes les maladies somatiques, mais généralement, les troubles gastro-intestinaux (comme l’ulcère de l’estomac) constituent les maladies psychosomatiques les plus répandues. Les maladies de peau, si elles ne sont pas les conséquences d'une affection ou d’un virus, auraient aussi une origine psychique. Le psoriasis, les verrues, l’herpès, la couperose, les dartres, les aphtes apparaissent notamment durant les pics d’anxiété ou d’émotivité. Les maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, l’arthrite ou le lupus, mais aussi les angines, les bronchites ou les rhino-pharyngites peuvent également être aggravées par notre état mental.

Les troubles somatiques doivent être traités par des médicaments adaptés et par un suivi psychologique. Avant le diagnostic et la prise en charge, le médecin doit vérifier qu'il n'existe pas de cause physique à l'origine des symptômes. Cela passe notamment par un examen physique complet ainsi que des examens complémentaires.