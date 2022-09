Les femmes enceintes obèses et diabétiques ont plus de risque d’avoir un enfant atteint de TDAH

L'ESSENTIEL Le nombre estimé d'enfants âgés de 3 à 17 ans ayant déjà reçu un diagnostic de TDAH est de 6 millions, selon les données de 2016-2019.

L'un des principaux facteurs de risque de TDAH chez les enfants est l'obésité maternelle.

La prise de poids pendant la grossesse est normale mais elle doit rester saine pour éviter des troubles mentaux aux enfants à naître : c’est la conclusion d’une nouvelle étude publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Deux fois plus

En effet, les chercheurs ont constaté que les enfants de femmes souffrant de diabète gestationnel (qui représente 40% des femmes enceintes étudiées) et d'obésité (30% des sujets) étaient deux fois plus susceptibles de souffrir de troubles mentaux comme le trouble de déficit de l'attention/hyperactivité (TDAH) que ceux nés de mères non obèses.

Pour leurs travaux, les chercheurs ont étudié 1 036 enfants nés de femmes atteintes de diabète gestationnel. Treize pour cent de ces enfants ont reçu un diagnostic de TDAH.

Fourchette normale

Les chercheurs ont constaté cette association uniquement chez les femmes souffrant de diabète gestationnel, d'obésité et de prise de poids excessive pendant la grossesse.

En effet, ils n'ont pas observé de risque plus élevé de TDAH chez les enfants de femmes souffrant de diabète gestationnel et d'obésité si la quantité de poids prise par ces femmes pendant la grossesse se situait dans la fourchette normale (12,5 à 18kg)

"Il est important que les cliniciens conseillent leurs patientes sur l'importance d'une prise de poids saine pendant la grossesse", a déclaré la professeur Verónica Perea, de l'Hospital Universitari MutuaTerrassa à Barcelone, en Espagne.