Est-ce normal de décevoir ses parents ?

Décevoir ses parents peut être nécessaire pour s'autonomiser. Si la relation entre l'enfant et ses parents commence par une forme de dépendance, l'autonomisation, même si elle est tardive, est nécessaire à la construction de la personnalité et peut passer par un sentiment de déception.

Pourquoi les parents peuvent-ils être déçus par leur enfant ?

Tout parent construit l'arrivée d'un enfant en se posant la question de l'enfant qu'il a été lui-même et de ce qu'il veut être comme parent. De son côté, l'enfant grandit dans une relation de dépendance et peut longtemps être aveuglé par la personnalité de ses parents sans pouvoir s'en affranchir et trouver son autonomie.

Le plus souvent à l'adolescence, mais parfois plus tard, l'enfant doit oser décevoir, et trahir pour se détacher et construire son identité d'adulte. Cette étape incontournable peut être source de conflit avant que chacun ne puisse trouver sa place.

Que peut-on faire en tant que parents ?

Accepter que son enfant ne soit pas un clone de soi mais qu'il ait bien sa propre personnalité et indépendance permet de défusionner sans pour autant abandonner sa progéniture. En tant que parents, la priorité doit être d'écouter les besoins de son enfant, sans trop le protéger ni trop le lâcher, mais en trouvant un juste milieu dans la relation, lui permettant d'avancer dans la construction de son identité.

En savoir plus : "Trahir pour grandir: Oser décevoir ses parents pour enfin vivre sa vie" de Élisabeth Darchis et Alberto Eiguer.