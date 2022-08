Pourquoi devriez-vous travailler debout ?

L'ESSENTIEL Il existe trois niveaux de sédentarité : faible (moins de 3h par jour), modérée (3 à 7h par jour), et élevée (plus de 7h par jour).

Cette étude est la plus vaste réalisée sur les programmes visant à réduire les comportements sédentaires sur le lieu de travail.

Fini le bureau assis, place au bureau debout ! Pour être plus efficace et en meilleure forme, il faudrait délaisser la chaise à roulettes, et privilégier le travail debout. Des chercheurs des universités de Leicester et de Loughborough en Angleterre le démontrent dans une étude parue dans The British Medical Journal.

Différents protocoles testés

L'équipe a mis au point un programme appelé "SMART Work and Life", des ressources et des applications pour surveiller le temps passé assis. Ils l’ont testé auprès de 756 personnes qui passent une grande partie de leur journée assises. Elles ont ensuite été réparties en trois groupes. Le premier groupe a suivi uniquement le programme, le second a fait de même et a utilisé un bureau réglable en hauteur pour pouvoir travailler debout ou assis, et le troisième groupe était témoin, il n’a pas suivi le programme ni reçu le bureau réglable.

Pour observer les effets de ces mesures, les chercheurs ont équipé les participants d’un appareil, à porter sur la cuisse. Ils ont constaté que par rapport au groupe témoin, les personnes utilisant le programme uniquement restaient assises 22 minutes de moins par jour. Pour les participants utilisant à la fois le programme et ayant un bureau réglable en hauteur, cela a triplé : ils passaient en moyenne une heure de plus debout dans leur journée de travail. En revanche, cela n’avait pas d’impact sur le temps passé assis à la maison.

Moins de stress

Pour la Dr Charlotte Edwardson, auteure principale de l'article scientifique, ces résultats montrent qu'une "combinaison d’information, de ressources pour trouver la motivation, de soutien par les pairs et de bureaux debouts a le plus grand effet sur la réduction de la position assise sur le lieu de travail". Mais rester debout plus longtemps a eu d’autres effets positifs sur la santé des participants. Dr Alex Clarke-Cornwell, co-auteur de l'étude, constate que "parallèlement à la réduction du temps assis, les participants ont ressenti de petites améliorations du stress, du bien-être et ils ont également déclaré se sentir plus énergiques, concentrés et productifs, le groupe qui a également reçu le bureau réglable signalait moins de problèmes musculo-squelettiques."

Le travail, un lieu de sédentarité

D’après les données des chercheurs, les personnes travaillant dans des bureaux passent environ 70 % de leur journée de travail assises et beaucoup d’entre elles sont aussi souvent assises à la maison. Au total, les travailleurs de bureaux sont assis entre 9 et 10 heures par jour. La pandémie de Covid-19 aurait accru ces comportements, dangereux pour la santé. Selon la Dr Charlotte Edwardson, ces résultats montrent qu’il existe des outils adaptés et efficaces pour limiter le temps passé assis au travail, et donc la sédentarité. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, elle représente la "quatrième cause de décès prématurés dans le monde". Plus le temps passé assis est long, plus les risques pour la santé sont élevés : diabète de type 2, maladie cardiovasculaire, troubles musculo-squelettiques, cancers, etc.