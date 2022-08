Retrouvez la santé grâce à Beethoven!

L'ESSENTIEL De plus en plus d’études établissent un lien entre l'effet bénéfique de la musique et la gestion de l'anxiété et de la dépression.

Jamais autant de Français n'ont écouté de la musique, tous styles confondus d’après le Ministère de la Culture.

Et si l’écoute de la musique classique pouvait soulager les troubles cardiaques, l’hypertension et les coups de déprime?

C’est ce que confirme une étude publiée fin juillet dans la revue médicale Cureus qui révèle comment les œuvres de Ludwig van Beethoven et notamment les morceaux les plus rythmés, impactent positivement la santé de ceux qui l’écoutent.

Emotions ressentis

Les bénéfices de la musique classique sur la santé sont explorés par les scientifiques depuis plusieurs années mais sur des échantillons réduits. Ainsi, pour cette nouvelle étude américaine, les six chercheurs ont travaillé sur un panel plus important, de 100 personnes (47 femmes et 53 hommes), dont la moyenne d'âge était de quasiment quarante ans. 40% de ces participants étaient musiciens, 62% appréciaient déjà la musique classique et 35% prenaient des médicaments.

Les participants, équipés d’électrocardiographies et de brassards-tensiomètres, ont écouté des extraits de deux morceaux les plus connus du célèbre compositeur allemand: une minute du premier mouvement de la Cinquième Symphonie (avec son rythme soutenu), puis une minute de la Sonate Clair de lune (plus lente) et devaient partager les émotions ressentis pendant l’écoute.

Bienfaits avérés

Après analyse des données, les chercheurs ont conclu que les airs de Beethoven ont eu des bienfaits avérés pour "le système cardiovasculaire et des bénéfices émotionnels potentiels évidents, notamment le système nerveux autonome et le nerf vague qui répond aux vibrations musicales en déclenchant la relaxation du corps."

Écouter de la musique classique "peut être une méthode thérapeutique potentielle pour réduire l'anxiété et la dépression" estiment les chercheurs.

En effet, la musique affecte également d'autres parties du cerveau, qui à leur tour affectent l'humeur par la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine (l'hormone du bien-être), notamment lors de l'écoute du morceau rapide: 83% des participants trouvaient la musique rapide positivement motivante (contre 56% pour la musique lente).