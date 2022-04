Que voyons-nous lorsque l’on écoute de la musique ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont étudié le rapport entre musique, imagination et socle culturel commun

D’après cette étude, la musique peut générer des histoires similaires dans l'esprit des auditeurs qui partagent une même culture

Ce que l’on imagine en écoutant de la musique dépend de notre culture, de notre passé et de notre environnement, d’après une étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Loin d’être une expérience subjective

Un même passage musical peut évoquer un lever de soleil sur une forêt, avec des animaux qui se réveillent et des oiseaux qui gazouillent si vous êtes américains, et si vous venez de la Chine rurale, vous imaginerez un homme soufflant une feuille sur une montagne, chantant une chanson à sa bien-aimée! Voilà ce qui ressort des travaux d’une équipe internationale de chercheurs dont un pianiste classique, un batteur de rock et un bassiste de concert.

Ainsi, la musique connue pour être un langage universel rapprocherait surtout des gens qui se ressemblent. Et loin d’être une expérience subjective, elle génère des histoires similaires dans l'esprit des auditeurs qui partagent la même culture.

Musique instrumentale

Pour arriver à ces résultats, les chercheurs dirigés par Elizabeth Margulis, de Princeton, et Devin McAuley, de l'université d'État du Michigan, ont demandé à des centaines de personnes quelles histoires elles imaginaient en écoutant de la musique instrumentale.

Les 622 participants provenaient de trois régions sur deux continents : deux villes universitaires de banlieue en Amérique centrale - l'une en Arkansas et l'autre dans le Michigan - et un groupe de Dimen, un village de la Chine rurale où la langue principale est le dong, une langue tonale sans rapport avec le mandarin, et où les habitants ont peu accès aux médias occidentaux.

Pouvoir de la musique

Les résultats sont frappants et dressent un tableau plus complexe du pouvoir de la musique: les auditeurs du Michigan et de l'Arkansas imaginaient des scènes très similaires en utilisant souvent les mêmes mots, tandis que les auditeurs de Chine envisageaient des histoires similaires les unes aux autres mais très différentes de celles des auditeurs américains.

“Incroyable”

Par exemple, après écoute du passage musical identifié comme C16, les auditeurs de l'Arkansas et du Michigan ont décrit un cow-boy, assis seul sous le soleil du désert, regardant une ville vide ; les participants de Dimen ont imaginé un homme des temps anciens contemplant avec tristesse la perte de sa bien-aimée. L’exemple décrit en début d’article est véridique et fait suite à l’écoute d’un passage musical identifié comme W9.

"C'est incroyable", a déclaré le coauteur Benjamin Kubit, qui est également batteur. "Vous pouvez prendre deux personnes au hasard qui ont grandi dans un environnement similaire, leur faire écouter une chanson qu'elles n'ont pas entendue auparavant, leur demander d'imaginer un récit, et vous trouverez des similitudes. En revanche, si ces deux personnes ne partagent pas la même culture ou le même lieu géographique, vous ne verrez pas le même type de similitude d'expérience. Ainsi, si nous imaginons que la musique peut rapprocher les gens, l'inverse peut également être vrai - elle peut distinguer des ensembles de personnes ayant un passé ou une culture différents."

Un rêve partagé

Les morceaux choisis n’étaient jamais apparus dans une bande originale de film ou dans tout autre cadre qui indiquerait des visuels. "Je suis stupéfaite de constater que certaines de ces réponses viscérales, difficiles à articuler et imaginaires que nous avons à la musique peuvent en fait être largement partagées", a déclaré Elizabeth Margulis. "Il y a là quelque chose de vraiment déroutant et de fascinant, en particulier parce que la façon dont nous rencontrons la musique en 2022 est souvent solitaire, avec des écouteurs. Mais il s'avère que c'est toujours une expérience partagée, presque comme un rêve partagé”.