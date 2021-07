Cancers, rhumatismes... : cette appli divise par deux les douleurs grâce à la musique

L'ESSENTIEL La douleur aiguë joue un rôle d’alarme qui va permettre à l’organisme de réagir et de se protéger face à un stimulus mécanique, chimique ou thermique.

Si la douleur aiguë persiste au-delà de trois mois, elle évolue en douleur chronique. Cette sensation perd alors sa signification de signal d’alarme : la douleur n’est plus un symptôme mais devient une maladie.

Selon une étude parue dans The Clinical Journal of Pain, l’application Music Care, conçue par la start-up française du même nom, permet de réduire de plus de 50% la douleur de malades atteints de différentes pathologies chroniques. Des résultats encourageants qui s’appliquent dans le domaine de l’oncologie, de l’obstétrique, de la gériatrie, des soins intensifs, de la rhumatologie ou encore de la neurologie.

Une playlist adaptée aux besoins thérapeutiques

"Cette solution digitale s’appuie sur un algorithme permettant de réduire et de mieux gérer la douleur, l’anxiété et les troubles du sommeil par la musique, en utilisant l’intelligence artificielle", expliquent les concepteurs dans un communiqué.

Riche d’une playlist diversifiée, le soin Music Care s’adapte au patient et prend en compte la sensibilité musicale de chacun. C’est ainsi qu’à partir de l’application, le patient peut avoir accès à une playlist adaptée à ses besoins thérapeutiques, en adéquation avec son traitement, et entièrement personnalisée selon ses goûts musicaux.



“Nous avons tous une culture et une histoire différente à l’écoute de la musique qui touche directement les émotions. C’est pour cela qu’il est important de prendre en compte les sensibilités de chaque patient. Les protocoles identifiés par la recherche scientifique nous indiquent quel type de tempo et quel type de fréquence utiliser. On va moduler les paramètres du son qui ont un potentiel identifié” explique Stéphane Guétin, docteur en psychologie clinique et fondateur de Music Care.

S’appuyer sur les médecins généralistes

Pour déployer cette innovation, l’idée est de s’appuyer sur les médecins généralistes. "Music Care et Sanofi ont choisi de s’associer pour développer et mettre à disposition des médecins généralistes une solution innovante basée sur des séances d’intervention musicale", écrivent les deux entreprises. Le but est "d’améliorer la prise en charge globale de la douleur des patients chroniques en complément de leur traitement médicamenteux".

Aujourd’hui, 19 % des Européens souffrent d’une douleur chronique. Un chiffre qui monte à 32 % en France, avec un impact marqué sur la vie quotidienne : insomnie, absentéisme professionnel, dépression, etc…