Pour éviter un cancer grave, il faut surveiller les taches sur la peau

Notre peau possède une fâcheuse tendance à tacher. Il y a d’abord les taches de rousseur qui apparaissent généralement durant l’enfance et plus particulièrement sur les peaux claires. Elles augmentent ensuite en nombre et en coloration sous l’action des rayons du soleil.

Elles sont cependant bien intégrées dans les canons de la beauté et ne posent pas trop de problèmes. Ce qui n’est pas le cas du lentigo… C’est ainsi que l’on appelle les petites taches allant du brun au noir qui ont la mauvaise habitude, à la cinquantaine, de devenir particulièrement visibles, surtout sur les mains et le visage. C’est d’ailleurs ce que l’on appelle les taches de vieillesse. Ou dans les campagnes, la vilaine expression de « fleurs de cimetière » !

Toutes ces taches n’ont rien à voir avec les grains de beauté qui sont des troubles du développement pigmentaire que le soleil peut faire apparaître, voire même grossir.

Pour être complet, il faut rajouter les taches café-au-lait, de caractère plutôt familial, qui ont tendance à partir si on ne les expose pas, et le masque de grossesse, phénomène d’hyperpigmentation du front, des joues, mais également de l’aréole des seins et du ventre, dû à l’action conjointe du soleil et des hormones.

Faire régulièrement un examen médical

Quelle que soit l’origine, on s’aperçoit que nous sommes tous sujets aux taches un jour ou l’autre et en règle générale, il ne s’agit de rien de bien grave, même si les dermatologues insistent – à juste raison – pour que très régulièrement, nous allions nous mettre nus devant un médecin pour un simple contrôle qui peut permettre de dépister un cancer de la peau débutant, le mélanome, dont on sait qu’il est bénin au début, mais gravissime lorsqu’il flambe.

Mais, même lorsqu’elles sont bénignes, les taches brunes déplaisent à certains. Que faire ?

La médecine esthétique a élaboré diverses techniques - non remboursées - pour les faire disparaître. La plus connue est le peeling qui consiste en une espèce d'abrasion de la peau en utilisant soit le froid soit le chaud. Plus récemment, le laser a permis des résultats encore meilleurs. Cependant que, quelle que soit la technique, pour ne plus voir réapparaître les taches – encore plus marquées d'ailleurs – il est important de protéger, le plus complètement possible, la zone traitée des méfaits du soleil.