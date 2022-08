Ces produits à éviter avant une exposition au soleil

L'ESSENTIEL Les produits photosensibilisants ou phototoxiques sont à éviter en cas de soleil car ils provoquent une réaction cutanée.

Pour préparer sa peau au soleil, il faut miser sur les aliments riches en caroténoïdes (carotte, potiron, mangue…), ainsi qu’en vitamines A (œufs, fromage...) et E (fruits secs), selon les médecins nutritionnistes.

C’est l’été et la chaleur se fait ressentir sur l’Hexagone. Alors que les Français profitent de la plage et des chaises longues, les crèmes solaires sont fortement recommandées pour protéger la peau des rayons ultraviolets. En revanche, certains produits sont à bannir lors des après-midis caniculaires, car ils provoquent des réactions phototoxiques.

Pour rappel, une réaction phototoxique est une réaction cutanée causée par l’interaction entre certaines substances et les effets de la lumière, en particulier solaire, même en cas de courte ou de faible exposition. Les symptômes sont des brûlures et des gros coups de soleil.

Photosensibilisant

Le rétinol, notamment, n’est pas recommandé en période d’ensoleillement. Cet actif anti-âge, dérivé de la vitamine A et utilisé pour lutter contre les signes de vieillissement cellulaire (taches, rides...), est en effet photosensibilisant, rendant la peau particulièrement sensible au soleil. Le mieux est de l’utiliser le soir, juste avant le coucher, sur un visage propre et sec.

Autre objet à oublier lors des beaux jours : les parfums. En effet, certains d’entre eux contiennent des molécules photosensibilisantes qui peuvent provoquer des réactions cutanées, comme des brûlures ou encore des rougeurs. Si l’alcool présent dans le parfum n’est pas photosensibilisant, il peut néanmoins aggraver les symptômes.

De même, sont à proscrire tous les déodorants qui contiennent du triclosan, un antibactérien photosensibilisant. En cas de doute, lisez la notice !

Huiles pas si essentielles

Autre produit à éviter pendant la période estivale : les huiles essentielles, qui sont également phototoxiques et peuvent être nocives pour la peau. À titre d’exemple, les huiles essentielles d’agrumes (pamplemousse, citron, orange, bergamote…) contiennent habituellement des furocoumarines, des agents responsables de la photosensibilisation.

Enfin, plusieurs médicaments sont également photosensibilisants, comme souvent les antidépresseurs, les antibiotiques ou encore certains traitements contre l’acné.