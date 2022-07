Comment se protéger du moustique tigre ?

L'ESSENTIEL Le moustique tigre est de couleurs gris-noir avec des rayures blanches au niveau des pattes.

Il peut piquer un humain plusieurs fois jusqu’à ce que son estomac soit rempli, ce qui équivaut à deux ou trois microlitres de sang.

La piqûre est la même que celle d’un moustique classique, mais les conséquences peuvent être plus graves. Celui que l’on appelle “tigre” est une espèce qui peut être vecteur de plusieurs maladies…

26 types de virus

Dengue, chikungunya, Zika… En tout, le moustique tigre peut transmettre vingt-six types de virus différents, mais pas la Covid-19. Pour contaminer les humains, il suffit que ce petit insecte pique une personne porteuse d’un virus pour le transmettre à ses autres futures proies. Mais, rassurez-vous, la plupart des pathologies dont il peut être porteur ne sont pas présentes - ou très peu - en France, ce qui limite donc sa dangerosité.

67 départements

Fin 2021, 67 départements ont été enregistrés par les autorités comme étant colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus, l’autre nom du moustique tigre. Ainsi, cet été, si vous habitez ou êtes en vacances dans une zone concernée, il faut vous protéger des piqûres de ce nuisible.

Moustiquaire et climatisation

Pour cela, la première chose à faire est de rester le plus possible en intérieur entre 7 à 9 heures et de 17 à 20 heures, moment où le moustique tigre est le plus actif. Équiper vos fenêtres de moustiquaires pour éviter que les nuisibles entrent, allumez la climatisation si possible car ils détestent le frais et installez des diffuseurs d’insecticides. Ces quelques précautions pourront vous protéger en intérieur…

Vêtements amples

Pour ce qui est de l'extérieur, portez des vêtements amples et appliquez des sprays anti-moustiques car tous les produits répulsifs classiques fonctionnent pour chasser le moustique tigre. Enfin, pour limiter la prolifération de ce nuisible chez vous, il faut supprimer toutes les eaux stagnantes où les larves se développent. Des précautions simples et à appliquer rapidement pour vous permettre de passer un été sans piqûre !