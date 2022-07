Alzheimer : des transfusions sanguines pour réduire la maladie ?

L'ESSENTIEL Seuls 1,2 à 2% des cas de la maladie d’Alzheimer sont héréditaires selon l’Inserm.

Avant 65 ans, il est très rare de développer cette maladie, mais après 80 ans la prévalence augmente.

1,2 millions de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer en France, selon l’Assurance maladie. Cette pathologie neurodégénérative est la plus fréquente dans l’hexagone. Sur vingt-cinq malades, quinze sont des femmes et dix sont des hommes selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Pas de traitement

Actuellement, il n’existe aucun traitement curatif de la maladie d’Alzheimer. Mais des chercheurs de l'Université du Texas, aux États-Unis, ont peut-être trouvé une nouvelle solution pour réduire les symptômes des malades : des transfusions sanguines. Leurs résultats viennent d’être publiés dans la revue Molecular Psychiatry.

Les peptides amyloïdes bêta

Les scientifiques ont mené leurs expériences sur des souris qui avaient des peptides amyloïdes bêta dans leur sang, qui constituent l’un des signes de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, les chercheurs ont voulu savoir si changer leur sang, en éliminant donc les peptides amyloïdes bêta, pouvait réduire leurs symptômes d’Alzheimer.

Mémoire spatiale

À plusieurs reprises, les souris ont donc eu des transfusions sanguines. Résultats : le développement des plaques amyloïdes était réduit de 40 à 80 %. Ces plaques de peptides amyloïdes se forment autour des neurones et les empêchent, entre autres, de bien fonctionner.

Autre bénéfice de ces transplantations : la réduction de certains symptômes de la maladie chez les rongeurs, comme l’amélioration de leur mémoire spatiale.

Traiter la maladie…

"Cet article fournit une preuve de concept pour l'utilisation de technologies couramment utilisées dans la pratique médicale, telles que la plasmaphérèse ou la dialyse sanguine, qui pourrait “nettoyer” le sang des patients atteints de la maladie d'Alzheimer, et réduire ainsi l'accumulation de substances toxiques dans le cerveau, explique Claudio Soto, l’un des auteurs de cette étude. Cette approche présente l'avantage de pouvoir traiter la maladie dans la circulation plutôt que dans le cerveau”.

…d’ici quelques années

Les chercheurs comptent désormais poursuivre leurs recherches afin de pouvoir, à terme, proposer cette solution aux patients et améliorer leur qualité de vie. En effet, les principaux symptômes de la maladie d’Alzheimer sont la perte de la mémoire (récente et ancienne), des troubles dans l'exécution des gestes de la vie courante comme ne plus savoir préparer un repas, une désorientation dans le temps et l'espace, des troubles de l'humeur et du sommeil, etc.

D’ici 2050, le nombre de personnes atteintes d’Alzheimer devrait être de plus de 2,2 millions, soit 3,31% de la population française, selon la Fondation Alzheimer.