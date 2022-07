Comment les chaleurs affectent-elles notre santé mentale ?

Si la fréquentation des urgences psychiatriques augmente pendant un épisode de canicule c'est que la chaleur a bien un effet sur la santé mentale.

Se sentir anxieux, irritable, angoisse ou même triste lors d'un épisode de fortes chaleurs a une explication tout à fait naturelle : le corps se sent en danger et déclenche des signaux d'alerte. La faute au cortisol, l'hormone du stress.

La chaleur augmente la sécrétion de l'hormone du stress

Naturellement, en cas de forte chaleur, le corps a besoin de faire baisser sa température, c'est pourquoi il augmente son rythme cardiaque pour que le sang circule en particulier vers la peau. L'augmentation de la pression artérielle qui en découle déclenche à son tour une augmentation de l'hormone du stress, le cortisol.

Lorsque l'on est déjà concerné par l'anxiété en dehors des épisodes de canicule, cette augmentation du cortisol va rapidement se traduire par une sensation de panique, d’irritabilité, ou même d’agressivité. Comme le sommeil est aussi souvent affecté, la fatigue et l’épuisement participent au stress et déclenchent chez certains de véritables dépressions.

Que faire pour protéger sa sante mentale pendant la canicule ?

Ralentir ses activités habituelles, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, s’équiper pour rafraichir son logement, et surtout bien s’hydrater avec de l’eau va aider le corps à mieux réguler sa température et limiter les signaux corporels de stress.

La canicule est aussi un bon moment pour essayer des activités de relaxation comme la méditation, la sophrologie, le yoga ou encore la sieste pour limiter l’augmentation du cortisol et ralentir le rythme.

En savoir plus : "Canicule et froid hivernal : Comment se protéger ?" de François Bourdillon.