Pourquoi la grasse matinée est mauvaise pour la santé

L'ESSENTIEL Le décalage horaire était aussi associé à la mauvaise humeur et à une augmentation de la somnolence et de la fatigue.

En France, 45 % des 25-45 ans considèrent qu’ils dorment moins que ce dont ils ont besoin.

Après une semaine fatigante, de nombreuses personnes misent sur le week-end pour pouvoir dormir plus longtemps et rattraper leurs courtes nuits.

Mais selon des scientifiques de l’université d’Arizona aux États-Unis, faire la grasse matinée le samedi et le dimanche est une mauvaise idée, car cela pourrait avoir des effets néfastes sur la santé. Afin de parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Sleep.

Un "jet lag social"

Pour les besoins des travaux, les chercheurs ont analysé les données de 984 adultes, âgés de 22 à 60 ans, recueillies dans le cadre de la cohorte "SHADES", qui était financée par les National Institutes of Health. Cette dernière avait été menée pour mieux comprendre les liens entre le sommeil et la santé, le comportement et l'environnement, notamment le taux de pauvreté, les statistiques de criminalité, le bruit et la circulation.

Selon l’étude, la grasse matinée n’offre pas un sommeil réparateur aux personnes qui la font. Bien au contraire, elle serait responsable d’un "jet lag social". Il s’agit du décalage entre les horaires de sommeil habituels de la semaine et ceux du week-end, ont expliqué les auteurs. D’après les résultats, chaque heure de décalage était associée à une augmentation de 11 % de la probabilité de développer une maladie cardiaque.

La régularité du sommeil

"Il est particulièrement surprenant que ces effets soient indépendants de la quantité de sommeil et des symptômes d'insomnie. Ces résultats indiquent que la régularité du sommeil, au-delà de la seule durée du sommeil, joue un rôle important dans notre santé", a déclaré Sierra B. Forbush, auteure principale des recherches, dans un communiqué.