Les hommes politiques vivent plus longtemps que les autres

L'ESSENTIEL Parmi les 57.561 hommes politiques suivis, 40.637 étaient décédés.

L'étude s'est concentrée sur des pays à revenu élevé, les résultats peuvent ne pas être généralisés aux pays à revenu faible ou intermédiaire.

Ces derniers mois, les hommes politiques ont régulièrement occupé le devant de la scène médiatique, avec les élections présidentielles et législatives. Récemment, une étude, parue dans la revue European Journal of Epidemiology, a révélé que les personnes impliquées dans la vie politique jouissaient d’une meilleure longévité que la population générale. Dans le cadre de ces travaux, les chercheurs de l’université d'Oxford en Angleterre ont comparé le taux de mortalité et l'espérance de vie des hommes politiques avec celui des populations générales.

57.561 politiciens suivis

Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques ont analysé des données collectées de 1945 à 2014 et provenant de 11 pays. Ces dernières portaient sur 57.561 hommes politiques, c'est-à-dire des membres des parlements nationaux pour lesquels les pays disposaient des informations sur les dates de naissance, de décès et d'élection. Les politiciens et les politiciennes ont été suivis à partir de la date de leur première élection jusqu'à leur décès.

Chaque homme politique a été apparié, en fonction de son pays, de son âge et de son sexe, aux données de mortalité de la catégorie équivalente de la population nationale pour cette période. Les auteurs ont ensuite comparé le nombre de décès parmi les politiciens chaque année avec le nombre attendu sur la base des taux de mortalité de la population. Ils ont également calculé la différence d'espérance de vie restante à l'âge de 45 ans entre les hommes politiques et la population générale.

Des différences d’espérance de vie à cause des revenus et des modes de vie différents

Dans presque tous les pays, les politiciens avaient des taux de mortalité similaires à ceux de la population générale au début du 20ème siècle. "La différence d'espérance de vie à 45 ans entre les hommes politiques et la population générale a augmenté de manière significative au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. Actuellement, les écarts d'espérance de vie vont d'environ 3 ans en Suisse à 7 ans aux États-Unis", peut-on lire dans un communiqué de l’université. D’après les résultats, l’espérance de vie des hommes politiques est à son plus haut niveau depuis 150 ans.

Selon l’équipe, ces différences d'espérance de vie sont dues au fait que les politiciens gagnent généralement des salaires bien supérieurs au niveau moyen de la population. D’autres facteurs, tels que le mode de vie (alimentation, tabagisme) et l’accès aux soins, peuvent également entrer en jeu. En clair, les politiciens peuvent bénéficier d’un meilleur suivi médical que les citoyens.

"De grandes inégalités en faveur des hommes politiques"

"Nos résultats montrent de grandes inégalités en faveur des hommes politiques dans chaque pays", ont précisé les scientifiques. D’après Philip Clarke, auteur des recherches, l'un des principaux défis des gouvernements consiste à réduire les inégalités en matière de santé pour augmenter l'espérance de vie de la population générale et de diminuer les écarts avec les politiciens.