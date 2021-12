Election présidentielle : et si le vote des Français était en fait influencé... par la génétique ?

L'ESSENTIEL Les premier et second tour de l'élection présidentielle auront lieu le 10 avril et le 24 avril 2022.

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales, avoir 18 ans et être de nationalité française.

Pourquoi certaines personnes votent-elles aux élections alors que d'autres s'abstiennent ? Une partie de la réponse se trouverait dans nos gènes, selon une nouvelle étude publiée dans PNAS. Pour parvenir à cette étonnante conclusion, les chercheurs ont constitué trois échantillons génétiques, issus de plus de 50 000 Américains et Suédois. Ils se sont ensuite demandés si leur "score polygénique" pouvait prédire leur comportement politique.

Score polygénique

Les scores polygéniques sont des indicateurs génétiques utilisés pour faire toutes sortes de prédictions, par exemple sur la probabilité qu’une personne développe telle ou telle maladie. "Après avoir contrôlé le score polygénique, l'effet de l'éducation se réduit de 8 à 17 %", écrivent les chercheurs. En d’autres termes, les scores polygéniques des participants, jusqu'alors connus pour être associés avec le niveau d'études, sont aussi liés avec leur propension à aller voter.

Aptitudes cognitives

Autre enseignement de la recherche : les personnes qui votaient le plus lors des élections secondaires (les midterms aux États-Unis et les élections européennes en Suède), sont celles qui avaient le plus haut niveau d’étude. "Cela laisse entendre que les aptitudes cognitives pourraient être le troisième larron qui influerait sur l'accomplissement du devoir civique", explique le média Slate.fr. Ainsi, les scientifiques écrivent : "notre analyse suggère que le niveau d'éducation et la capacité cognitive se combinent pour expliquer entre 41 % et 63 % de la relation entre le score polygénique et la participation électorale".