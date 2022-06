A la plage, un petit enfant a vu son pied fondre

L'ESSENTIEL Les médecins ont dû couper toute la peau du pied du jeune patient.

Selon Grimsby Live, rien ne prouve qu'il y avait eu un feu sur la partie du sable où le garçon s'est blessé.

Le 11 juin, la mère d’Ezekiel Long, Kerensa, a décidé d’emmener son fils à la plage de Grebe, en Cornouailles (Royaume-Uni). Le petit garçon de 4 ans jouait tranquillement au bord de l’eau puis soudainement, il s’est mis à hurler après avoir fait un pas sur le sable. L’enfant venait de voir que son pied était en train de fondre. Le jeune patient a été transporté d’urgence à l’hôpital pour soigner pour sa blessure.

Feux de camp

"La partie inférieure de son pied est complètement boursouflée. Il a un bandage et prend de l'ibuprofène et du paracétamol, mais il ne peut pas mettre de chaussure", a déclaré, au site CornwallLive, Kerensa Long. Ezekiel a dû retourner à l’hôpital, le lendemain de cet incident, afin de bénéficier d’un traitement supplémentaire.

Après cette mésaventure, la mère du petit garçon a estimé que le pied de son fils a été gravement brûlé à cause des feux de camp et des barbecues qui ne sont pas correctement éteints par les vacanciers. "C'est irresponsable et cela peut avoir un impact important", a-t-elle signalé. En partageant une photo de la blessure d’Ezekiel, elle a rappelé aux personnes d’humidifier les feux avec de l'eau de mer ou de les marquer avec des pierres pour signaler une zone dangereuse, après les avoir éteints.

Transmettre un message

"Comme c'est la période de l'année, je veux juste transmettre un message aux gens pour qu'ils se débarrassent de leur feu et s'assurent qu'il est bien éteint avant de partir", a poursuivi la Kerensa Long. Elle a précisé que ces précautions sont vitales en présences des jeunes enfants qui rampent et jouent sur la plage.