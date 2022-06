Comment l'aider dans sa réussite scolaire après la séparation ?

Une mauvaise relation entre l'enfant et ses parents peut favoriser une baisse des résultats scolaires après la séparation.

Si de nombreux enfants sont concernés par la séparation de leurs parents, tous ne réagissent pas de la même façon. Certains vont manifester de la souffrance, d'autres seront indifférents, et d'autres encore apprécieront mieux la situation.

Qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut développer des difficultés scolaires après la séparation ?

D'après les études, après une séparation ou un divorce parental, les enfants qui sont le plus à risque d'avoir des troubles du comportement ou des mauvais résultats scolaires sont ceux qui ont notamment une mauvaise qualité de relation avec leurs parents et qui manquent d'encadrement et de supervision suffisante.

Ce n'est donc pas la séparation en elle-même qui provoque les difficultés chez l'enfant, mais surtout l'ajustement qui suit et l'instabilité que l'enfant peut ressentir.

Comment limiter l'impact de la séparation sur les résultats scolaires

Quel que soit les motifs de la séparation, chaque parent doit pouvoir maintenir une disponibilité envers les enfants, en évitant de dévaloriser l'autre parent où faire porter des responsabilités à l'enfant dans le conflit parental.

Pour l'aider, encouragez-le à parler de ce qu'il ressent, et trouvez ensemble une routine qui lui permette de se sécuriser, au moyen par exemple d'un calendrier permettant d'accéder à ses deux parents à n'importe quel moment. N'oubliez pas non plus de prendre du temps ensemble régulièrement pour parler et surtout d'écouter ce qu'il ressent.

En savoir plus : "Rester parents après la séparation: Les clés de la coparentalité positive" de Sabrina de Dinechin.