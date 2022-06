Myrtilles : ce précieux fruit rouge que l'on devrait manger plus

L'ESSENTIEL En 2019, on estime que la consommation Française de myrtille à doublé sur 1 an.

La France produit seulement 11% de sa consommation.

Comme tous les fruits, la myrtille est excellente pour la santé. Elle dispose cependant de vertus particulières.



Lutter contre les problèmes d’érection

Selon une récente étude, la consommation de myrtilles peut corriger un déficit et/ou un déclin cognitif lié à l'âge. L’ingestion régulière de ce fruit permet également de limiter la prise de poids et de lutter contre les problèmes d’érection. Elles protègent également les gencives et luttent contre la plaque dentaire. Dernier avantage à manger des myrtilles : elles évitent de développer de l’hypertension.

Attention cependant : en mangeant les myrtilles crues et non lavées, elles peuvent être contaminées par les déjections de renards ou de chiens, et donc transmettre une échinococcose alvéolaire. En consommer en excès peut aussi provoquer des diarrhées et des maux de ventre, car elles ont des propriétés laxatives.

Petits arbrisseaux

"La myrtille pousse sur de très petits arbrisseaux, de 50 cm de haut environ, dans les sous-bois clairs au sol acide. Elle est récoltée en Ardèche, en Lozère, dans les Vosges et les Alpes, mais aussi en Bretagne", peut-on lire sur le site lesfruitsetlegumesfrais.