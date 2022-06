Santé : à quoi sert la ceinture de sécurité ?

L'ESSENTIEL Le risque d’avoir un accident est 8 fois plus important lorsqu’on est somnolent selon la sécurité routière.

Plus on roule vite, plus le cerveau doit traiter un nombre important d’informations en un minimum de temps, ce qui induit une fatigue supplémentaire.

Dans quelques semaines, beaucoup de Français prendront la route pour partir en vacances d’été… Mais l’effervescence ne doit pas faire oublier les règles de bonne conduite. Voici quelques conseils avant de prendre le volant.

Chaque année, au début des grandes vacances d’été, on entend le même signal “rouge dans le sens des départs selon bison futé” ! Cette alerte signifie que le trafic est dense, autrement dit qu’il y a énormément de monde sur la route… Bien souvent, une grande partie de la France est concernée. Et qui dit beaucoup de voitures, dit aussi risque plus important d’avoir un accident.

580 morts sur les routes pendant l’été 2021

L’été dernier, il y a au 313 et 267 morts aux mois de juillet et d’août sur les routes de France métropolitaine, contre respectivement 293 et 242 en 2020, selon les baromètres de juillet et août de l’Observatoire interministériel de la sécurité routière. En tout, il y a donc eu 580 décès sur les routes françaises l’été dernier.

La mortalité sur les routes est toujours très importante dans l’hexagone pendant les vacances d’été. Avant de prendre le volant, il est donc essentiel de respecter certaines règles de sécurité. La première - et la plus basique - est que tous les passagers attachent leur ceinture de sécurité. Sur celle-ci, sauf la ceinture du conducteur, il y a une petite boucle que vous n’avez peut-être jamais remarqué… Elle n’est pas là pour une raison esthétique mais pour empêcher la ceinture de sécurité de se déchirer en cas de choc très fort.

Un siège auto en plus pour les enfants

Pour les plus jeunes, la ceinture n’est pas adaptée à leur petits gabarits. Avant 10 ans, il est donc obligatoire qu’ils voyagent dans un siège auto. Mais pas n’importe lequel : celui-ci doit être adapté à l’âge, au poids et à la morphologie de l’enfant. Plusieurs modèles sont disponibles en fonction de ces critères et, lorsque vous l’achetez, il faut impérativement vérifier qu’il ait un visa d’homologation certifiant qu’il répond aux normes européennes.

Bien lire la notice des médicaments et ne pas consommer d’alcool

Pour ce qui est de la conduite, prendre la route en toute sécurité impose d’être en forme, de ne pas manquer de sommeil et de bien lire la notice de vos médicaments… Si certains ont pour effet secondaire la somnolence, laissez le volant à un autre membre de la famille ou reportez votre départ. Autre conseil : ne buvez pas plus d'un verre d’alcool. Actuellement, la loi interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 0,5 grammes par litre de sang (soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré).

Dernier conseil : qu’importe la longueur du trajet, il faut faire des pauses sur la route toutes les deux heures pour limiter les risques d’accident selon la sécurité routière.