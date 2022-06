Les cigarettes mentholées augmentent le tabagisme et l’addiction à la nicotine chez les jeunes

L'ESSENTIEL Le menthol est un alcool extrait de l'essence de menthe. Il s’agit d’un dérivé du menthane.

Le menthol est utilisé comme antiseptique et analgésique en médecine, mais également en parfumerie et en confiserie comme un élément aromatique.

"Les jeunes fumeurs de cigarettes mentholées fument-ils plus fréquemment et présentent-ils plus de symptômes de dépendance à la nicotine que les consommateurs de cigarettes sans menthol ?". C’est la question que se sont posés des chercheurs de l’université de Californie aux États-Unis. Pour y répondre, ils ont décidé de réaliser des travaux entre septembre 2013 et novembre 2019, dont les résultats ont été publiés dans la revue JAMA Network Open le 6 juin.

Pour les besoins de l’étude, les scientifiques ont recruté 1.096 jeunes fumeurs de cigarettes âgés de 12 à 17 ans. Les entretiens avec les volontaires ont été effectués en ligne. Les jeunes Américains ayant fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours et ayant indiqué s'ils fumaient des cigarettes au menthol étaient éligibles. Selon les auteurs, il y a eu un total de 1.492 observations enregistrées.

"La sensation de fraîcheur du menthol peut rendre les cigarettes plus agréables"

Parmi les participants qui sont passés du statut de non-fumeur à celui de fumeur (61% de l'échantillon), la consommation de cigarettes mentholées était associée au fait de fumer 3,1 jours supplémentaires, à un risque 59 % plus élevé de fumer régulièrement et à des scores de dépendance à la nicotine 10 % plus élevés. En revanche, le passage de la cigarette au goût de menthol à la cigarette non-mentholée a été corrélé à une diminution de 3,6 jours de la consommation de tabac et à une réduction de 47 % du risque d'être un fumeur fréquent.

"La sensation de fraîcheur du menthol masque l'âpreté du tabac, ce qui peut rendre les cigarettes plus agréables aux yeux des jeunes. De plus, cette sensation de fraîcheur permet d'inhaler la fumée plus profondément et plus longtemps, ce qui peut entraîner une plus grande absorption de nicotine à chaque bouffée. Cela peut accélérer la dépendance à la nicotine, conduisant les jeunes à fumer plus souvent", a déclaré Eric Leas, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. D’après le chercheur, les cigarettes mentholées rendent plus difficile la progression vers l'arrêt du tabac.