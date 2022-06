Dormir à deux, c’est mieux !

L'ESSENTIEL Un sommeil de mauvaise qualité augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d’obésité, de diabète, de cancer et d’accidents.

L’apnée du sommeil est caractérisée par des interruptions de la respiration, de 10 à 30 secondes, qui se répètent au cours de la nuit.

Les adultes doivent, dans l'idéal, dormir entre 7 et 9 heures par nuit.

Notre situation conjugale a un impact sur notre sommeil. Des chercheurs de l'Université de l’Arizona démontrent que se coucher à deux améliore la qualité des nuits, dans une étude parue dans la revue spécialisée Sleep. Selon leurs conclusions, les adultes qui partagent leur lit avec un partenaire dorment mieux que ceux qui dorment seuls.

Un sommeil de meilleure qualité

Cette recherche a été réalisée grâce aux réponses données à des questionnaires portant sur le nombre de nuits passées avec quelqu’un, qu’il s’agisse d’un conjoint, d’un animal de compagnie ou de son enfant, le nombre d’insomnies, les heures de sommeil ou encore l’apnée du sommeil. Au total, plus de mille personnes ont participé à ce sondage. En comparaison aux volontaires affirmant dormir seul, les adultes partageant leur lit avec quelqu’un sont moins touchées par les insomnies sévères, moins fatiguées et dorment globalement plus longtemps. Les personnes qui dormaient avec un partenaire s'endormaient également plus rapidement, restaient endormies plus longtemps et avaient moins de risques de souffrir d’apnée du sommeil. "Dormir avec un partenaire romantique ou un conjoint présente de grands avantages pour la santé du sommeil, notamment une réduction du risque d'apnée du sommeil, de la gravité des insomnies et une amélioration globale de la qualité du sommeil", résume l'auteur principal de cette recherche, Brandon Fuentes, chercheur au département de psychiatrie de l’Université d'Arizona.

Dormir avec son enfant augmente le stress

Les chercheurs ont également découvert que dormir avec un partenaire était associé à des niveaux de dépression, d'anxiété et de stress plus faibles. Les personnes concernées affirmaient ressentir une plus grande satisfaction à l'égard de leur vie et de leurs relations. "Très peu d'études explorent cela, mais nos résultats suggèrent que le fait de dormir seul ou avec un partenaire, un membre de la famille ou un animal de compagnie a un impact sur la santé de notre sommeil", indique le Dr Michael Grandner, directeur de recherche sur le sommeil et la santé à l'Université d’Arizona et co-auteur. "Nous avons été très surpris de découvrir à quel point cela pouvait être important." En ce qui concerne les enfants, les scientifiques ont constaté que les personnes dormant régulièrement avec leur enfant souffraient d’insomnies plus sévères et avaient plus de risque d’apnée du sommeil. Elles étaient aussi exposées à davantage de stress.