Tout au long de notre vie, notre foie conserve le même âge : trois ans !

L'ESSENTIEL Le renouvellement des cellules hépatiques dépend fortement du niveau de ploïdie, soit le nombre de garnitures chromosomiques.

Une fraction des cellules du foie peut vivre jusqu'à 10 ans avant de se renouveler. Cette sous-population de cellules hépatiques est plus riche en ADN que les cellules typiques.

Il est de forme triangulaire et est situé dans la cavité abdominale, plus précisément sous le poumon droit. Le foie est indispensable à la vie car il possède des fonctions essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Cet organe, qui fait partie du système digestif, stocke, transforme et répartit les substances absorbées par le tube digestif, filtre le sang et produit de la bile, à savoir un liquide jaune verdâtre visqueux et épais qui aide à la digestion.

Déterminer l'âge du foie

Selon des chercheurs de l’université de Dresde, en Allemagne, le foie est constamment confronté à des substances toxiques et est susceptible d'être régulièrement en mauvais état. Mais il est le seul organe à pouvoir se régénérer, c’est-à-dire à remplacer des tissus endommagés ou manquants. "Toutefois, on ignorait si cette capacité diminuait avec l'âge", ont indiqué les scientifiques dans un communiqué. Pour en avoir le cœur net, ils ont décidé de réaliser une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Cell Systems le 31 mai.

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a analysé le foie de plusieurs personnes décédés à des âges compris entre 20 et 84 ans à l’aide d’une technique de datation rétrospective au carbone 14. Leur objectif était d’estimer l’âge des cellules hépatiques des défunts.

Les cellules hépatiques se renouvellent aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées

Les auteurs ont découvert que les cellules du foie de tous les sujets avaient plus ou moins le même âge. "Nous rapportons que les hépatocytes humains présentent un renouvellement continu et à vie, ce qui permet au foie de rester un organe jeune", peut-on lire dans les résultats. D’après les chercheurs, quel que soit l'âge de la personne, le foie a toujours en moyenne moins de trois ans. Selon l’étude, le vieillissement n’a aucun impact sur le renouvellement des cellules hépatiques. Ces dernières se renouvellent aussi bien chez les jeunes que chez les personnes âgées.

"Lorsque nous avons comparé les cellules hépatiques typiques aux cellules plus riches en ADN, nous avons constaté des différences fondamentales dans leur renouvellement. Les cellules typiques se renouvellent environ une fois par an, tandis que les cellules plus riches en ADN peuvent rester dans le foie jusqu'à une décennie", a déclaré Olaf Bergmann, auteur des travaux. "Comme cette fraction augmente progressivement avec l'âge, il pourrait s'agir d'un mécanisme de protection qui nous préserve de l'accumulation de mutations nocives. Nous devons découvrir s'il existe des mécanismes similaires dans les maladies chroniques du foie, qui peuvent dans certains cas se transformer en cancer", a-t-il poursuivi.