Y a-t-il une heure idéale pour faire du sport ?

L'ESSENTIEL Les femmes qui pratiquaient du sport le matin ont perdu environ 10% de leur graisse abdominale, contre seulement 3% pour celles qui s’entraînaient le soir.

Les scientifiques n’ont pas encore réussi à expliquer la différence entre les bénéfices obtenus en fonction des horaires et du sexe.

L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de faire 150 à 300 minutes de sport modéré ou au moins 75 à 100 minutes d’activité physique d’intensité soutenue par semaine pour être en bonne santé… Mais quelle est l’heure idéale pour faire ses séances de sport ?

L’heure d’entraînement idéale est différente en fonction du sexe et des objectifs

C’est la question à laquelle ont voulu répondre des chercheurs. Leurs travaux viennent d’être publiés dans la revue Frontiers in Physiology… Selon eux, l’heure n’est pas la même en fonction du sexe et des objectifs.

Pour les femmes, la pratique sportive soir permet de gagner en force musculaire

Pour les femmes qui souhaitent perdre de la graisse abdominale ou diminuer leur tension artérielle, faire du sport le matin avant 8 heures 30 serait plus efficace.

En revanche, si l’objectif est de gagner en force musculaire, le mieux est de faire du sport le soir, avant 19 heures. Après cette heure, les chercheurs conseillent aux femmes d’éviter le sport car cela pourrait les empêcher de dormir et altérer la qualité de leur sommeil.

Les hommes gagnent toujours en force, que ce soit le matin ou le soir

Qu'importe si l'entraînement a lieu le soir ou le matin pour les hommes, les résultats obtenus sont les mêmes pour ce qui est de la force physique.

En revanche, pour la santé cardiaque et métabolique, les auteurs leur recommandent de faire du sport le soir. Un conseil qui est aussi valable pour leur bien-être émotionnel.

Tous les participants ont amélioré leurs santé globale

Lors de leur étude, les chercheurs ont suivi 26 femmes et 30 hommes, actifs, en bonne santé et âgés de 25 à 55 ans. Ceux-ci ont dû suivre un programme sportif pendant douze semaines, avec des activités de sprint, de fitness, d’étirements, de résistance et d’endurance.

Les participants ont été répartis en deux groupes : l’un s'entraînait le matin, avant 8 heures 30, et l’autre le soir, entre 18h00 et 20h00. L’alimentation était la même pour tous. À la fin de l’étude, les scientifiques ont observé que les membres des deux groupes avaient amélioré leur état de santé global ainsi que leurs performances sportives.

La régularité prime

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs étudient l’impact de l’heure d’entraînement sur les résultats sportifs. Dans une étude publiée en février dernier dans la revue Cell Metabolism, les auteurs estimaient que les bénéfices pour la santé physique, cérébrale et cognitive étaient meilleurs en pratiquant une activité physique le matin.

Reste que l’essentiel dans le sport est la régularité… Si certains moments de la journée vous arrangent pour inclure une séance dans votre planning, n’hésitez pas, faites-le qu’importe l’heure !