Les personnes douées pour les chiffres ont tendance à être plus satisfaites de leur vie

L'ESSENTIEL L'invention des mathématiques est indissociable du processus de développement de l'écriture..

C'est pourquoi les Babyloniens, puis les Egyptiens, apparaissent comme les premiers utilisateurs de mathématiques.

Les personnes douées pour les chiffres ont tendance à avoir des revenus plus élevés et à être plus satisfaites de leur vie, selon une étude.

4 062 dollars supplémentaires

"Nous avons étudié les relations entre la numératie, la satisfaction vis-à-vis des revenus et la qualité de vie globale dans un échantillon diversifié de 5 525 adultes américains", expliquent les chercheurs, publiés dans Plos One. Pour rappel, on définit la numératie comme la capacité à utiliser, à appliquer, à interpréter et à communiquer des informations et des idées mathématiques, afin de mener et gérer les problèmes numériques de diverses situations de la vie quotidienne.

Premier enseignement de l’enquête : les personnes plus douées en calcul avaient des revenus plus élevés. Pour chaque point de plus obtenu à un test de mathématiques proposé par les scientifiques, les personnes participant à l’expérience ont déclaré en moyenne 4 062 dollars supplémentaires sur leur revenu annuel. Deuxième observation : des revenus plus élevés associés à une plus grande capacité de calcul ont été liés à des évaluations plus positives de la qualité globale de la vie.

Comparaisons

Enfin, "les recherches ont également indiqué que les personnes très à l'aise avec les chiffres comparent davantage les nombres que les personnes littéraires", expliquent les chercheurs, "ce qui signifie que le même revenu est évalué différemment par les personnes plus ou moins douées en mathématiques", ajoutent-ils.