Écouter de la musique avec un rythme groove améliore les capacités cognitives

L'ESSENTIEL Les fonctions exécutives correspondent à l'ensemble des processus mentaux qui nous permettent de contrôler nos actions, nos émotions et nos pensées.

"Écouter le rythme groove d’une musique, qui provoque la sensation d'avoir envie de bouger, peut également générer un sentiment de plaisir et d'excitation chez les personnes", ont indiqué des chercheurs de l’université de Tsukuba au Japon. Dans une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports, les scientifiques ont révélé que la musique avec un rythme groove pouvait améliorer les performances cognitives, comme une activité physique ou sportive, en stimulant le cortex préfrontal.

Un examen cérébral pour analyser la fonction exécutive avant et après l’écoute de la musique

"Ce rythme suscite des réponses affectives positives. Cependant, on ne sait pas s'ils influencent la fonction exécutive", a déclaré Hideaki Soya, auteur des travaux, dans un communiqué. Pour le savoir, ils ont recruté 51 adultes. Dans un premier temps, les participants ont dû écouter pendant trois minutes une musique avec un rythme groove ou un métronome à bruit blanc, à savoir un instrument permettant de marquer la mesure. Avant et après l'écoute, les volontaires ont réalisé une spectroscopie fonctionnelle dans le proche infrarouge, soit un examen cérébral, pour évaluer les changements dans la fonction exécutive et mesurer les réponses psychologiques individuelles à ce rythme de musique.

Le rythme groove stimule l’activité du cortex préfrontal

D’après les résultats, écouter de la musique avec un rythme groove améliore la fonction exécutive et stimule l’activité dans le cortex frontal chez les participants qui ont déclaré que le son suscitait une forte sensation d'avoir envie de bouger et un plus grand sentiment de lucidité. Selon les auteurs, ces réponses psychologiques à l'écoute du rythme groove pourraient prédire les changements dans la fonction exécutive et l'activité du cortex frontal.

"Nos résultats indiquent que les différences individuelles dans les réponses psychologiques à la musique avec un rythme groove modulent les effets sur la fonction exécutive. En tant que tels, les effets du rythme groove sur les performances cognitives peuvent être influencés par la familiarité ou la capacité de traitement du rythme", a expliqué Hideaki Soya.