Protections hygiéniques gratuites : 63% des étudiantes ne connaissent pas le dispositif

L'ESSENTIEL Les premières règles apparaissent avec la puberté, généralement entre 10 et 16 ans.

Le début d’un cycle menstruel est marqué par le 1er jour des règles et se termine le 1er jour des règles suivantes.

À l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle qui aura lieu samedi 28 mai, le fabricant de culottes Eve and Co a interrogé plus de 2 000 étudiantes sur les distributeurs de protections hygiéniques gratuits promis voici un an dans les universités par la ministre alors en charge de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal.

42% des étudiantes confrontées à la précarité menstruelle

L’enquête confirme d’abord l’impact de la précarité menstruelle chez les étudiantes, puisque 42% disent y avoir été confrontées soit directement, soit par le biais de leur entourage proche. Cette étude montre également qu’il y a encore beaucoup à faire pour démocratiser les distributeurs de protections hygiéniques dans les universités : seules 18% des étudiantes interrogées en connaissent l’existence et savent où ils sont situés, et 63% disent ne pas connaitre ce dispositif. 22% ont eu vent du principe mais n’en ont pas à disposition.

Autres enseignements : 80% des jeunes femmes sondées n’ont jamais utilisé ces distributeurs, 12% y ont eu recours une seule fois et 8% de manière répétée. 78% des étudiantes se disent être satisfaites de la qualité des protections mises à leur disposition, mais 48% se sont déjà retrouvées face à un distributeur vide.

"Sentiment de gêne ou de honte"

"Parmi les utilisatrices, un tiers dit avoir ressenti un sentiment de gêne ou de honte en y ayant recours", peut-on également lire dans le rapport. Enfin, c’est à la quasi-unanimité - 99% - que les étudiantes plébiscitent l’idée d’installer de tels distributeurs dès le collège et le lycée et dans l’espace public (93%).