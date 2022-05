Maladie de Crohn : un chien dans la famille protège-t-il vraiment les jeunes enfants ?

L'ESSENTIEL La maladie de Crohn provoque des douleurs abdominales, des diarrhées et une perte de poids

L'exposition à un chien durant la petite enfance offrirait une protection contre cette maladie

Le premier conseil d'un pédiatre à de jeunes parents pourrait-il être : "Adoptez un chien" ? Aucun médecin ne s'y risquera... et pourtant : une étude qui doit être présentée aujourd'hui durant la semaine des maladies digestives à San Diego (Etat-Unis) indique que l'exposition d'un enfant à la présence d'un chien au domicile familial entre 5 et 15 ans le protégerait de la maladie de Crohn.

Mais quel est le lien entre cette maladie inflammatoire de l'intestin qui provoque douleurs abdominales, diarrhées et perte de poids et une présence canine dans la famille ? " L'exposition à cet animal domestique est liée à une perméabilité intestinale saine et un bon équilibre entre les microbes dans l'intestin et la réponse immunitaire du corps ", répond le Dr William Turpin, auteur de l'étude et associé de recherche à l'hôpital Mont Sinaï et à l'université de Toronto.

Le rôle de l'exposition aux microbes dans la petite enfance

Reprenons l'histoire à son commencement. "Notre étude semble s'ajouter à d'autres suggérant que le manque d'exposition aux microbes au début de la vie peut entraîner un manque de régulation immunitaire envers les microbes environnementaux", souligne le Dr Turpin. Partant de ce principe que toutes les sources d'exposition aux microbes dans la petite enfance pouvaient jouer ce rôle, les scientifiques ont recueilli les données de 4 300 personnes parentes au premier degré de patients atteints de la maladie de Crohn. Et ils ont analysé plusieurs facteurs environnementaux dont la taille de la famille, le nombre de salles de bain dans le logement, le fait de vivre dans une ferme, la consommation de lait non pasteurisé et d'eau de pluie... et la présence de chiens ou de chats comme animaux de compagnie.

Une protection apportée par les chiens... mais pas par les chats

Résultats : si le fait de vivre dans une famille d'au moins trois membres au cours de la première année de vie est associé à une composition saine du microbiome plus tard dans la vie, c'est essentiellement l'exposition aux chiens, notamment entre 5 et 15 ans, qui génèrerait les conditions les plus propices pour être protégé de la maladie de Crohn. Et l'exposition aux chats ? "Nous n'avons pas les mêmes résultats avec ces animaux, même si nous essayons toujours de déterminer pourquoi", avance le Dr Turpin. Et le scientifique de proposer une explication à cette différence entre compagnons canins et félins : "Cela pourrait être dû au fait que les propriétaires de chiens sortent plus souvent avec leurs animaux de compagnie ou vivent dans des zones avec plus d'espaces verts, ce qui a déjà été démontré comme une protection contre la maladie de Crohn".

Des raisons qui restent "floues"

Mais alors, cette protection serait-elle davantage liée à un environnement sain qu'à l'exposition à des microbes véhiculés par des animaux de compagnie, ce qui était l'hypothèse de base ? Les travaux du Dr Turpin ne le disent pas et ce dernier reconnait d'ailleurs que "la prudence s'impose dans l'interprétation de ces résultats" et que "les raisons pour lesquelles la possession d'un chien semble fournir une protection contre la maladie de Crohn restent floues"... Mais vous pouvez toujours adopter un chien comme compagnon pour vos jeunes enfants : à défaut de les prémunir à coup sûr contre la maladie de Crohn, ils seront des compagnons agréables et favorisant leur capacité à échanger et à tenir compte d'autrui !