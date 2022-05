Variole du singe : un premier cas confirmé en France

Le virus serait arrivé en France : un cas de variole du singe touchant un habitant d'Ile de France a été confirmé le 20 mai par la Direction Générale de la Santé. Il s'agit d'un homme âge de 29 ans qui n'aurait pas voyagé récemment dans un pays où circule le virus. Pris en charge dès la suspicion de l'infection, il a été mis en isolement.

Des symptômes proches de ceux de la variole

Ce premier cas confirmé en France vient s'ajouter à la quarantaine d'autres recensés très récemment en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suède, au Canada et aux Etats-Unis. La variole du singe se caractérise par des symptômes un peu semblables à ceux de la variole mais avec un degré de gravité bien moindre : fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, inflammation des ganglions et grande fatigue qui sont rapidement suivis par l'apparition de boutons sur le visage, les mains, les pieds et parfois sur certaines muqueuses. En général, ces symptômes disparaissent spontanément au bout de deux à trois semaines.

Transmission par voie respiratoire ou sexuelle

La maladie était jusqu'ici cantonnée au périmètre de pays du centre et de l'ouest de l'Afrique avec une contamination des humains via des rongeurs ou des singes. Le cas recensé en France, dans la mesure où le patient n'a pas voyagé dans une zone touchée, confirme la possible transmission entre humains soit par voie respiratoire soit par voie sexuelle. Au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, les cas touchent, des patients masculins appartenant souvent à la communauté homosexuelle.