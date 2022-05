Perte de poids : cibler le mécanisme du désir de manger, ça marche !

L'ESSENTIEL Un programme qui cible le désir instinctif de manger s’est avéré efficace pour perdre du poids

Aux États-Unis, environ 74 % des adultes vivent avec un surpoids ou une obésité

Pas de régime mais s'entraîner à utiliser des signaux naturels pour savoir quand manger plutôt que de se concentrer sur les calories, renforcer la tolérance aux fringales et réfréner ses envies de manger des aliments appétissants par gourmandise… voilà en quoi consiste le programme de perte de poids "Régulation des Signaux " d’une équipe de chercheurs dirigée par des experts de l'Université de Californie San Diego et dont les résultats sont publiés dans un numéro du JAMA Network Open.

Signaux alimentaires

Ce programme s’est révélé efficace pour les personnes ayant l’impression d’avoir du mal à résister à la faim ou qui ne se sentent jamais rassasiées. En effet, les personnes très sensibles à la nourriture ont perdu plus de poids et, surtout, ont mieux réussi à ne pas reprendre les kilos perdus.

"Il y a des individus qui sont très réactifs aux signaux alimentaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résister à la nourriture et/ou ne peuvent pas arrêter de penser à la nourriture. Les techniques comportementales de perte de poids ne sont pas suffisantes pour ces personnes, c'est pourquoi nous avons conçu une approche alternative pour répondre à ce besoin clinique", a déclaré le premier auteur Kerri N. Boutelle, PhD, professeur à UC San Diego à l'école Herbert Wertheim de santé publique et de sciences de la longévité humaine et au département de pédiatrie de l'école de médecine.

271 adultes

L’essai clinique consistait à suivre sur une période de 12 mois, 271 adultes âgés de 18 à 65 ans qui ont participé à 26 traitements en groupe. Il leur a été demandé de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée ou vigoureuse par semaine.

Les chercheurs ont comparé leur programme à un autre programme comportemental de perte de poids, à un groupe témoin et à une cohorte qui combinait “ Régulation des Signaux” et le programme comportemental.

La perte de poids était comparable après 24 mois chez les personnes participant à la fois à leur programme et au programme comportemental de perte de poids.

Cependant, les participants du groupe "Régulation des signaux" ont stabilisé leur poids et l'ont maintenu, tandis que les participants des autres groupes ont repris du poids à la mi-traitement, lorsque les visites cliniques ont été réduites à une fréquence mensuelle.

Médecine personnalisée

“Nos résultats suggèrent que les mécanismes d'appétit ciblés par ce programme pourraient être particulièrement importants pour la perte de poids chez les personnes qui ont du mal à résister à la nourriture et pourraient être utilisés dans une approche de médecine personnalisée", a déclaré M. Boutelle.

En effet, les aliments appétissants - généralement des aliments qui contiennent de grandes quantités de sucre ou de graisse, avec en plus du sel et des arômes - stimulent le système de récompense dans le cerveau et il peut être particulièrement difficile d'y résister.

Or le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de diabète de type 2 et de certains cancers, qui figurent tous parmi les principales causes de décès évitables.