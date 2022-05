Grossesse et exposition à la fumée des feux de forêt : un impact sur le poids du bébé

L'ESSENTIEL Un faible poids à la naissance est associé à des problèmes de santé plus tard dans la vie, notamment l'hypertension, un faible QI, le diabète et des maladies cardiaques.

Les futures mamans exposées à la fumée des feux de forêts étaient plus susceptibles d’avoir un enfant de moins de 2,5 kg.

Une information à retenir à la veille de la saison d'été qui, si elle s'accompagne de sécheresse et de fortes chaleurs, pourrait être propice aux feux de forêts à proximité de zones habitées ou touristiques: "L'exposition à la pollution atmosphérique a été associée à des morbidités néonatales critiques, notamment l'insuffisance pondérale à la naissance. Cependant, on sait peu de choses sur l'exposition à court terme à la fumée des feux de forêt et l'insuffisance pondérale à la naissance", a déclaré un groupe international de chercheurs. C’est pourquoi l’équipe a décidé de réaliser une étude afin d’évaluer l'association entre le poids à la naissance et l'exposition à la fumée de feux de forêt durant la grossesse.

Pour mener à bien leurs travaux publiés dans la revue The Lancet Regional Health-Americas, les scientifiques ont effectué une analyse statistique à partir des registres sur les feux de forêt au Brésil, "un foyer de feux de forêt responsable d'environ 12 à 16 % des émissions mondiales de particules." Ils ont également passé au crible 1,5 million de dossiers de naissance, ayant eu lieu entre 2001 et 2018, et ont examiné la fumée des feux de forêt qui se sont produits tout au long de cette période.

L’exposition aux feux de forêt a été associée à une insuffisance pondérale à la naissance

Selon les auteurs, une hausse de 100 enregistrements des feux de forêt au Brésil était associée à une augmentation du faible poids à la naissance dans les régions situées au centre et au sud du pays lorsque l'exposition à la fumée de ces feux a eu lieu au cours du premier trimestre de la grossesse.

"Ce qui est intéressant à propos des particules dans la fumée des feux de forêt, c'est que la toxicité peut être différente", a expliqué Matthew D. Adams dans un communiqué. Il a ajouté que les particules présentes dans la fumée des feux de forêt peuvent inclure des objets manufacturés comme des métaux et des plastiques qui peuvent libérer des composants toxiques dans l'air.

"Étant donné que les feux de forêt sont un problème croissant dans plusieurs régions du monde, en particulier au Brésil, les preuves épidémiologiques présentées dans notre étude devraient préoccuper grandement la communauté de la santé publique et les décideurs politiques", ont précisé les chercheurs.